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Коронавирус наступает. В Свердловской области рекордно худшие показатели с начала пандемии

Коронавирус наступает. В Свердловской области рекордно худшие показатели с начала пандемии
Иллюстрация: pixabay.com

Количество новых заболевших COVID-19 в регионе превышает 400 человек уже третий день подряд. Основную угрозу в новогодние каникулы власти видят в ресторанах и ТЦ. Школьникам могут продлить каникулы.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

В Свердловской области за сутки подтвердились 403 случая коронавирусной инфекции, из них 223 — в Екатеринбурге. Зафиксирована смерть 16 пациентов, сообщает оперативный штаб.

Количество новых заболевших в регионе превышает 400 человек в сутки уже третий день подряд. Это рекордно худшие показатели с момента начала пандеми. Причем в субботу, 19 ноября, был зафиксирован абсолютный рекорд — 405 новых заболевших. Показатели смертности также не снижаются.

Всего за время пандемии в регионе заразились 54143 человек. Скончались 1328 человек. По данным оперштаба на 20 декабря, выздоровели и были выписаны из больниц 46446 пациентов.

На сегодня в ковидных госпиталях находятся 8410 пациентов. Из них 620 — в тяжелом состоянии, 370 — в реанимации, 234 подключены к аппаратам ИВЛ.

Как писал DK.RU, из-за коронавируса учащихся школ могут отпустить на каникулы раньше обычного — 28 или 29 декабря, а сами каникулы могут продлить на 5-7 дней, до середины января. Ученики средних классов при этом почти всю четвертую четверть учатся дистанционно. Выведут ли их в классы после праздников, пока не сообщается. Между тем 31 декабря официально будет рабочим днем.

Праздничные нерабочие дни продлятся с 1 по 10 января включительно. Чтобы не допустить всплеска заболеваемости, Роспотребнадзор проведет рабочие встречи с владельцами и арендаторами ТЦ, кафе и ресторанов. Ожидается, что на встречах будут названы новые правила, которые позволят избежать опасных столпотворений. Рестораны и ТЦ являются одними из самых пострадавших от коронавирусных ограничений сфер бизнеса в регионе, сообщал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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