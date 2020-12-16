Для ТРЦ и ресторанов Свердловской области придумают новые правила работы в Новый год

Чтобы не допустить всплеска заболеваемости, Роспотребнадзор проведет рабочие встречи с владельцами и арендаторами ТЦ, кафе и ресторанов. Главное — решить, как избежать опасных столпотворений.

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев поручил оперштабу по коронавирусу уделить особое внимание обеспечению эпидемиологической безопасности жителей Свердловской области в новогодние каникулы, пишет JustMedia.ru.

Профильные специалисты должны будут провести рабочие встречи с владельцами и арендаторами торговых и развлекательных центров, кафе и ресторанов, чтобы обсудить варианты разделения потоков посетителей и оптимизации покупательского новогоднего трафика.

Учитывая эпидситуацию в территориях, обращаю внимание глав муниципальных образований на необходимость своевременно принять управленческие решения по организации новогодних и рождественских мероприятий. Мы должны задать позитивный настрой, праздничную атмосферу, поздравить жителей области. Но при этом важно соблюсти все нормы санитарной безопасности, не допустить нового всплеска заболеваемости, — сказал глава региона.

Также оперативный штаб сообщил о ходе массовой вакцинации жителей региона. Вице-губернатор Павел Креков отметил, что массово ставить прививки начнут после Нового года:

Пока еще до Нового года мы существуем в режиме клинических испытаний, после Нового года у нас будет, по сути, массовая вакцинация, в том числе и вакциной, которая выпускается новосибирским институтом «Вектор», испытания которой заканчиваются сегодня. На сегодняшний день в регион поступило более 3 тысяч доз вакцины, следующая партия ожидается в ближайшие дни. Всего до конца декабря будет привито около 6 тысяч человек.

Как сообщал DK.RU, вакцина от коронавируса поступила в регион в начале декабря. Она предназначена в первую очередь для врачей, работающих с пациентами с коронавирусом, и сотрудников образовательных организаций.

Добавим, что за прошедшие сутки в Свердловской области выявили 395 новых случаев COVID-19. 195 из них приходится на Екатеринбург. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 52 536 человек.

Состояние 636 госпитализированных оценивается как тяжелое, 370 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 240 — на аппаратах ИВЛ.

Также зарегистрировано 16 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 1 264 человека.