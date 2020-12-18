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31 декабря будет рабочим днем в Свердловской области, школьники уйдут на каникулы раньше

31 декабря будет рабочим днем в Свердловской области, школьники уйдут на каникулы раньше
Иллюстрация: pixabay.com

При этом руководители коммерческих структур могут сделать 31 декабря выходным днем для своих сотрудников, время на это у них есть.

#НОВЫЙ ГОД#НОВОСТИ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что 31 декабря в Свердловской области останется рабочим днем, об этом он сообщил в своем Instagram.

Взвесив все «за» и «против», решили не принимать специальных решений по переносу выходного дня государственных и муниципальных служащих, работников бюджетной сферы. Поэтому живем по производственному календарю, утвержденному Минтруда России.

Губернатор добавил, что руководители коммерческих структур могут самостоятельно принимать решение о переносе выходного дня, время для этого у них есть. При этом Евгений Куйвашев рекомендовал учебным заведениям завершить год раньше:

Министерство образования Свердловской области уже направило муниципальным властям, которые выступают учредителями школ, рекомендации завершить обучение 28 или 29 декабря. Думаю, уже в ближайшее время классные руководители или директора школ озвучат ученикам дату начала каникул.

Что касается продолжительности каникул, а также выхода с дистанционного обучения учеников средней школы, то точного ответа глава региона дать не смог. Он отметил, что все решения будут приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации:

Эту четверть ученики с шестого по восьмой класс и десятиклассники завершат дистанционно. Прекрасно понимаю, что это непросто и для многих детей, и для родителей, и для педагогов. Но здоровье в данной ситуации важнее. Как будет выстроен образовательный процесс после новогодних каникул, зависит от эпидситуации. Решение примем позже. Я, конечно, надеюсь, что сможем поскорее всех вернуть в классы.

Добавим, что за последние сутки в Свердловской области зарегистрировано 402 новых случая COVID-19. 221 из них приходится на Екатеринбург. Всего с начала пандемии в Свердловской области заболело 53 335 человек. Также подтвердилась смерть 16 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии зарегистрировано 1 295 летальных исходов.

Как рассказывал DK.RU, ранее власти анонсировали новые ограничения, которые могут действовать в период новогодних каникул. Конкретики в этом вопросе нет, однако известно, что Роспотребнадзор проведет встречи с руководителями ТРЦ и ресторанов, чтобы обсудить, как избежать опасных столпотворений в праздники.

Автор: Екатерина Тарханова
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