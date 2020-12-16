«Здравый смысл победил». Валерий Ананьев о новых проектах, ценах на квартиры и будущем

Несмотря на все сложности, «Атомстройкомплекс» остался доволен итогами 2020 года. И в ближайшее время наметил реализацию нескольких амбициозных проектов.

Глава компании «Атомстройкомплекс» Валерий Ананьев дал ежегодную пресс-конференцию для журналистов. Он рассказал об итогах 2020 г. и о том, что компания планирует сделать в следующем году.

Про итоги 2020 года

Валерий Ананьев отметил, что остался доволен результатами работы в уходящем году. Компании удалось реализовать все изначально намеченные на 2020 г. планы по строительству жилых и нежилых объектов.

К концу года мы подошли с очень хорошими показателями. По итогам года мы намерены сдать 297 тыс. кв. м недвижимости. Из них 195 тыс. кв. м — жилые объекты, 40 тыс. кв. м — социальные. Построили школу в Невьянске, школу и детский сад в Каменске-Уральском. Также запустили такие серьезные и сложные объекты, как Центр по охране труда и филиал «Эрмитажа» в Екатеринбурге.

Про новое производство

В 2020 г. компания «Атомстройкомплекс» запустила производство уникального белого цемента. На данный момент на заводе завершились пуско-наладочные работы, была выпущена первая партия клинкера.

Предприятие расположено в Сысерти, в год способно производить 550 тыс. т высокомарочного цемента. 30% продукции будет потреблять сам застройщик, остальное будут покупать другие игроки рынка, которые до сих пор вынуждены были поставлять высокомарочное сырье из-за рубежа.

Теперь мы сможем не зависеть от поставщиков и контролировать стоимость продукции. Цемент — это стратегическое сырье. Если начинает расти стоимость на него, мы понимаем, что увеличится себестоимость стройки, а за ней — цена квадратного метра.

Инвестиции в проект составили 4,5 млрд руб.

Как рассказывал DK.RU, «АСК-Цемент» — первый цементный завод в России за последние два десятилетия, который строится с нуля.

Про реновацию

Мечта Валерия Ананьева — реновация Екатеринбурга. Глава «Атомстройкомплекса» давно говорит о необходимости замещать старый жилой фонд современным комфортным жильем.

Сейчас на федеральном уровне готовится закон о реновации, который позволит застройщикам регулировать вопрос по расселению жильцов из старых домов:

Сложно отселять людей. Сейчас есть шанс, что появится закон о реновации, и застройщики смогут получить площади для дальнейшей реконструкции на рыночных условиях.

Реновация, в частности, необходима центру Екатеринбурга, поскольку многие площади заняты старыми постройками:

В центре города много помещений, которые мешают развитию Екатеринбурга и жителям окружающих домов. Появился шанс, что после того как закон примут, инвестиции станут прогнозируемыми, а застройщики будут защищены. Мы сможем отселять собственников на рыночных условиях, — сообщал Валерий Ананьев.

DK.RU рассказывал о недавнем инциденте, который произошел вблизи стройплощадки застройщика. На пересечении улиц Шейнкмана и Радищева «Атомстройкомплекс» возводит многофункциональный центр с апартаментами. По соседству со стройкой раньше располагался автосервис, но его пришлось закрыть. Собственник автосервиса не стал продавать землю застройщику, а вместо этого установил там вагончик и стал проживать на участке.

В компании застройщика рассказывали, что вели с собственником земли переговоры о выкупе участка, однако не смогли прийти к общему решению.

Про новые проекты

Валерий Ананьев также рассказал о строительстве двух высоток в центре города. Речь идет об улице Жукова. Сейчас продолжается возведение многофункционального центра, а затем на стилобатной части будут возведены две 25-этажные башни:

Мы завершаем строительство стилобата и получили разрешение на возведение жилых башен. Это будет очень современный проект. Когда-то было много споров, нужно ли строить на этом участке жилье, может быть, стоить отдать землю под офисы. Но здравый смысл победил, потому что это место идеально подходит для жилой застройки, — отметил Валерий Ананьев.

Про Opera Tower

В 2021 г. «Атомстройкомплекс» планирует приступить к реализации проекта Opera Tower, при этом проект придется серьезно пересматривать:

Много что поменялось, сегодня все это должно быть отражено в проекте. Все, что можно сделать без прохождения дополнительной экспертизы, будет изменено. Мы подготовили новую рабочую документацию. В следующем году стартуем и останавливаться уже не будем. Объект будет очень интересным, мы в нем очень заинтересованы.

Как рассказывал DK.RU, многострадальный объект был заморожен из-за конфликта с инвестором.

Про рост цен на квартиры

Валерий Ананьев полагает, что в 2021 г. не стоит ждать снижения цен на новостройки:

Надеюсь, что снижения спроса не будет. Все понимают, что для развития любого города нужно строить как можно больше жилья. Динамика продаж будет зависеть от платежеспособного спроса. Хотелось бы, чтобы он сохранился. Это важно не только для самих людей, но и для всей экономики.

Про планы на 2021 год

В 2021 г. «Атомстройкомплекс» намерен ввести в эксплуатацию 170 тыс. кв. м жилья и 32 тыс. кв. м социальных объектов. Всего в планах застройщика построить 225 тыс. кв. м. в будущем году.