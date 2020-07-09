В центре Екатеринбурга похитили мужчину, который не хотел продавать землю застройщику

Рано утром 9 июля в центре Екатеринбурга похитили мужчину. Камеры видеонаблюдения записали, как около 05:20 утра рядом со строительной площадкой на пересечении улиц Шейнкмана и Радищева двое мужчин насильно усаживают третьего в ВАЗ-2114, после чего машина уезжает. Разглядеть номер авто невозможно, поскольку он скрыт листом бумаги.

К вечеру похищенный мужчина — Олег Сербиенко — смог самостоятельно вернуться к месту проживания. Пресс-секретарь силового ведомства Александр Шульга рассказал Znak.com, что мужчина подтвердил факт своего похищения. Он также рассказал, что его вывезли куда-то за город по Челябинскому тракту, избивали и требовали, чтобы он продал свою недвижимость в районе улицы Шейнкмана за 100 тыс. руб. Также Олег Сербиенко рассказал, что нападение на него совершено не в первый раз и ранее он около пяти раз обращался в полицию.

Сербиенко проживает в вагончике на территории стройплощадки, где «Атомстройкомплекс» возводит многофункциональный центр с апартаментами.

Брат похищенного Игорь Сербиенко рассказал Е1, что раньше на пересечении Шейнкмана и Радищева была автомастерская, которая принадлежала его брату, но потом на соседнем участке началась стройка, автосервис пришлось закрыть:

Участок этот давным-давно планировал занять застройщик, но платить нужную стоимость или предоставить участок по той же цене он не хотел. Раньше, в 90-х, там был автосервис, брат приватизировал этот участок. Когда вокруг началась стройка, ему не давали работать, и мастерскую пришлось закрыть. Начались судебные разборки, уже очень много лет все это длится. Виделись с ним три недели назад, я ему отдал бумагу — пришел арест на землю. Вот он с тех пор там и живет. А прописан он в другом месте.

В компании «Атомстройкомплекс», на строительной площадке которой стоит вагончик похищенного, прокомментировали ситуацию. Там заявили, что вели с собственником земли переговоры о выкупе участка, однако не смогли прийти к общему решению. Там также добавили, что нынешний проект застройки не предполагает задействование земель, которые принадлежат Олегу Сербиенко:

«Атомстройкомплекс» действительно реализует проект МФК на участке Шейнкмана — Радищева, на территории которого расположен объект, принадлежащий мужчине. Несколько лет назад компания предлагала собственнику выкупить его объект, но тот отказался без обсуждения возможной стоимости. При этом проектом не подразумевается строительство непосредственно на земле, занимаемой объектом. «Атомстройкомплекс» готов сотрудничать со следствием и предоставить всю необходимую информацию.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области рассказали, что следователи возбудили уголовное дело по факту похищения Олега Сербиенко:

Следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 126 УК РФ («Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Наказание за совершение указанного особо тяжкого преступления составляет до 12 лет лишения свободы.

Как пишет Znak.com , в 2019 г. ИП Олег Сербиенко подал иск в отношении регионального управления Росреестра из-за незаконного изменения кадастрового номера участка, на котором находится принадлежащее ему здание по адресу Шейнкмана, дом 68, литер 2 «Л». Из-за изменения кадастрового номера земель нежилое здание стало частично занимать землю «Атомстройкомплекса».

Суд отказал мужчине в иске на основании того, что срок подачи заявления по данному факту уже истек. Последнее решение по делу Олега Сербиенко и «Атомстройкомплекса» было вынесено 5 июня 2020 г. Тогда с мужчины взыскали больше 64 тысяч руб. за аренду земельного участка, на котором стоит вагончик.

Добавим, что «Атомстройкомплекс» уже сталкивался с ситуацией, когда несговорчивые собственники земли отказывались покидать строительную площадку. Например, в жилом квартале на перекрестке улиц Уральская-Советская в центре двора остался стоять старенький деревянный дом площадью 40 кв. м, за который собственник попросил у застройщика 40 млн руб. «Атомстройкомплекс» предлагал выкупить объект за 11 млн руб., но владелец дома с предложением не согласился. В итоге компания пересмотрела проект застройки таким образом, чтобы строительные работы не касались участка несговорчивого жильца. Сейчас владелец старого дома выставил его на продажу за 35 млн руб.