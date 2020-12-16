X5 Retail Group обнулила торговую наценку на ряд базовых продуктов

Компания заявила, что пошла на такой шаг по собственной инициативе. Вместе с тем премьер-министр Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен, напомнив, что они временные.

X5 Retail Group, в которую входят торговые сети «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель», объявила об обнулении торговой наценки на группу социально значимых товаров с 16 декабря. По закупочным ценам будут продаваться макароны, хлеб, тушенка, черный чай, картофель, зерновые хлопья и ультрапастеризованное молоко.

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Компания решила за свой счет покрыть торговые расходы на эти товары, в том числе арендные, коммунальные и логистические платежи, а также зарплату сотрудников. Такие товары на полках пометят специальными ценниками.

Обнуление наценки позволит снизить розничные цены на востребованные товары первой необходимости, что особенно важно сегодня для социально незащищенных групп. Надеемся, что нашу инициативу в области саморегулирования поддержат коллеги по отрасли, а также производители и поставщики. Это поможет сдержать цены и поддержать покупателей, — сказал главный исполнительный директор Х5 Игорь Шехтерман.

После того как президент Владимир Путин 9 декабря указал на рост цен на базовые продукты питания, власти предпринимают различные меры, чтобы сдержать их подорожание. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал производителей, торговые сети и экспортеров «не наживаться на людях» и раскритиковал профильные ведомства за то, что те «упустили ситуацию». Президент требовал остановить рост цен на продовольствие за неделю: «Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины».

Вместе с тем сегодня Мишустин призвал не увлекаться мерами по сдерживанию роста цен, отметив, что они временные.