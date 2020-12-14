Путин борется с ростом цен на продукты. В правительстве обсуждают временную заморозку цен

«Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины». Президент требует остановить рост цен на продовольствие за неделю.

В правительстве России обсуждают идею заморозки цен на сахар и подсолнечное масло на три месяца, сообщают «Известия» со ссылкой на два источника, осведомленные о ситуации: речь идет о цене в 45 руб. за 1 кг сахара и 110 руб. за литр подсолнечного масла в рознице. Об этом стало известно после того как президент Владимир Путин второй раз за неделю возмутился ростом цен на продукты питания: так, за год сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8% из-за изменения мировой конъюнктуры.

За рост цен на продукты президент раскритиковал главу Минэкономразвития Максима Решетникова и главу Минсельхоза Дмитрия Патрушева.

Решить в течение недели! Все согласования в течение завтрашнего-послезавтрашнего дня окончательно завершить и в начале следующей недели выпустить соответствующие управленческие решения в виде документов, — заявил Путин на совещании по экономическим вопросам 9 декабря (цитата по ТАСС). Эта запись показана в воскресенье в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Наши граждане в большинстве своем, в большинстве — в Москве и в Петербурге — там, конечно, заказывают болоньезе — у нас народ попроще и едят макароны по-флотски. И не итальянского производства, а нашего. Я не знаю что ли, кто вывозит [муку]? И вы знаете! Только реагировать надо своевременно, вот о чем речь! — возмутился президент.

Дефицит и отложенный рост? Чем грозит принудительное регулирование цен на продукты

По его словам, подорожание продовольствия никак не связано с пандемией и имеет «чисто экономические причины».

Люди себя ограничивают, потому что у них денег нет на базовые продукты питания. Куда, куда вы смотрите-то? Вот это вопрос! Это же не шуточки! В условиях, когда безработица растет, доходы сокращаются, базовые продукты дорожают вот на такие величины — а вы мне сказки рассказываете здесь, — отреагировал президент на доклад Решетникова.

Эксперты указывают, что регулирование цен не принесет долговременного позитивного эффекта: при искусственном ограничении производители потеряют рентабельность и начнут уходить с рынка, а примерно через год в регионах начнется дефицит продуктов. Впрочем, не исключено также, что борьба президента с ростом цен является пиаром перед большой пресс-конференцией Путина, запланированной на 17 декабря.