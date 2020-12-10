Премьер раскритиковал кабмин из-за роста цен на еду. И призвал ритейлеров «не наживаться»

Правительству поручено разобраться с ростом цен на еду и провести переговоры с производителями. Чтобы ограничить экспорт продовольствия, Мишустин начал поднимать вывозные тарифы.

Премьер-министр Михаил Мишустин раскритиковал министров из-за роста цен на ряд продуктов питания, назвав подобное явление недопустимым в условиях снижения доходов. На заседании правительства он заявил, что необходимо принять конкретные меры, чтобы «эффективно сдерживать цены на важные для людей продукты». Он напомнил, что цены выросли еще осенью, но многие члены кабмина объяснили это сезонностью, тогда как сейчас ситуация не улучшилась.

Почему ответственные министерства и ведомства своевременно не приняли меры и упустили ситуацию с ростом цен на важную продукцию? Хотя все инструменты у вас есть. Недооценили риски, пустили на самотёк. Хочу каждому из вас напомнить ваши прямые обязанности, — сказал Мишустин.

Он поручил министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву провести переговоры с производителями вместе с ФАС, ФНС и первым вице-премьером Андреем Белоусовым. Контролировать ситуацию с ценами на продукты поручено министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли, им также предстоит «проработать этот вопрос» с крупнейшими ритейлерами.

Хочу обратиться сейчас к производителям, руководителям торговых сетей и экспортёрам: не надо наживаться на людях. В нынешней непростой ситуации это недопустимо. Необходимо принять решительные меры и разобраться с ценообразованием, — заявил Мишустин.

Он также подписал постановление о росте ставки вывозной пошлины на семена подсолнечника и рапса с января 2021 г., чтобы снизить объём их экспорта и сдержать рост цен на такую продукцию. «Конечно, этим решением мы не ограничимся», — добавил премьер-министр.

Накануне президент России Владимир Путин назвал недопустимой ситуацию, когда людям не хватает денег на продукты питания и потребовал от правительства обратить на это особое внимание. Так, сахар подорожал на 71,5%, подсолнечное масло — на 23,8%, мука — на 12,9%, макаронные изделия — на 10,5%, хлеб — на 6,3%.