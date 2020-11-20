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ФНС готовит новую систему для обеления бизнеса. Прозрачными станут все операции

Даниил Егоров
Даниил Егоров. Иллюстрация: council.gov.ru

Создание такой системы неизбежно, и серые компании не смогут в ней работать, им придется обелять свой бизнес, считают эксперты. Плюс нововведения — снижение издержек на документооборот и работу с ФНС.

#ФНС#НОВОСТИ

Федеральная налоговая служба разрабатывает цифровую систему, которая позволит сделать операции бизнеса такими прозрачными для государства, что налоговики будут способны самостоятельно рассчитывать налоги предприятий и выставлять им счета, пишет VTimes. Система приведет к внедрению электронного документооборота в секторе b2b, заявил на налоговом форуме Торгово-промышленной палаты глава ФНС Даниил Егоров.

То есть бизнес сначала сможет избавиться от бумажного документооборота в работе с контрагентами, а потом — и при взаимодействии с ФНС и другими контрольно-надзорными органами. То есть компании фактически откроют налоговой полный доступ к своим операциям, а значит, многим бизнесам придется выйти из серой зоны. 

По словам федерального чиновника, система может заработать с 2024 г. Бизнесу, по оценкам ФНС, она позволит сэкономить на печати и хранении документов 3,5 трлн руб. за несколько лет. 

В год средняя компания тратит на бумагу, принтеры и работу ассистентов, сканирующих документы, порядка 250-300 тыс. руб., говорит сотрудник консалтинговой фирмы. Расходы на учет и контроль всех документов сопоставимы с расходами на переход в электронный режим работы, считает сотрудник крупного банка. Кроме того, создаваемая система поможет снизить сократить число запросов от налоговой и других госорганов за счет прозрачности работы, снимет с бизнеса ответственность за неправильную уплату налогов, считают эксперты, опрошенные изданием. 

Государству новая система также позволит снизить издержки на контроль за бизнесом и вводить налоговые режимы, которые позволят ФНС самой рассчитывать налоги. 

Создание экосистемы, в которой налоговая сможет увидеть все транзакции компаний и их первичные документы, неизбежно, считает руководитель аналитической службы «Пепеляев групп» Вадим Зарипов. Как следствие — серому бизнесу придется обеляться, он не сможет работать в такой системе.

Автор: Андрей Пермяков
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