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«Низкая инфляция — это и низкие ставки по вкладам. К этому придется привыкать и нам»

«Низкая инфляция — это и низкие ставки по вкладам. К этому придется привыкать и нам»
Автор фото: Игорь Черепанов. Иллюстрация: DK.RU

«Я могу привести пример двух десятков стран, сопоставимых с нами по уровню жизни, когда после дезинфляционного шока начался переток на фондовый рынок». Как Россия будет жить в условиях низких ставок?

#БАНКИ#НОВОСТИ

России предстоит два-три года жизни при довольно низких ставках, которые изменят поведение инвесторов, населения и банков, считает глава банка «Открытие» Михаил Задорнов. Сейчас ключевая ставка остается на исторически минимальном уровне 4,25% и, несмотря на рост инфляции до 4,4% в ноябре, ЦБ еще долго не станет ее повышать, сказал банкир в интервью РБК.

Мы уже видим последствия этого изменения. Например, в почти полной остановке прироста средств населения на счетах в банках и массовом переводе средств на фондовый рынок — в акции и облигации. Я могу привести пример двух десятков стран, сопоставимых с нами по уровню жизни, когда после дезинфляционного шока — резкого снижения инфляции — начался переток на фондовый рынок. Это естественно и закономерно, — говорит г-н Задорнов. 

Кроме того, при низком уровне инфляции меняется подход к окупаемости, в том числе инвестиций: сроки окупаемости проектов, к примеру, в обрабатывающей промышленности и машиностроении становятся вполне доступными. 

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Снижение ипотечных ставок также привело к серьезным изменениям на рынке жилья, и это скорее плюс, считает банкир. 

Вместе с тем со снижением кредитных ставок упали и ставки по депозитам, и банки не могут их повысить, иначе будут работать себе в убыток. «К сожалению, низкая инфляция — это в том числе низкие ставки по вкладам. К этому придется привыкать и нам, как уже давно привыкли европейцы или американцы», — говорит Михаил Задорнов.

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При этом граждане ведут себя рационально: валюту и значительную часть рублевых сбережений они перевели с депозитов на текущие и брокерские счета, в ПИФы, а также вложили их в недвижимость.

Автор: Андрей Пермяков
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