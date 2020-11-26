«Русский депозит» скончался: пандемия заставила россиян иначе относиться к деньгам

Россияне усвоили урок, что без сбережений даже «лапу не пососешь», и будут стараться откладывать даже при низких ставках по депозитам. Но продолжат ли, когда ситуация наладится?

Пандемия сильно изменила отношение россиян к деньгам, и новые привычки: больше инвестировать, рациональнее тратить и сберегать — останутся у людей надолго, считают эксперты, опрошенные VTimes. По итогам 2020 г. реальные располагаемые доходы граждан снизятся примерно на 3%, в следующем году, если не будет неожиданных шоков, это падение компенсируется, считает аналитик банка «Хоум кредит» Станислав Дужинский. В таких условиях потребители будут стараться сберегать и тратить деньги рационально, но, так как доходы не росли уже долго, большую часть средств граждане будут расходовать на текущее потребление, а откладывать станут не очень много.

Пандемия разделила россиян на тех, кто пострадал из-за нее, и тех, кто не пострадал или даже выиграл, говорит главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах. Так, первым пришлось тратить сбережения, чтобы компенсировать недополученные доходы, а вторые деньги, отложенные, к примеру, на поездки, смогли использовать для отложенных покупок. Но человек нерационален, поэтому пандемия скорее изменит его предпочтения в расходах, чем сделает их более рациональными, считает эксперт.

Россияне стали тратить больше во время пандемии. При меньших заработках

В кризис половина россиян оказались вообще без накоплений, и в итоге им пришлось занимать: 26% взяли кредит или стали чаще пользоваться кредитной картой, 30% увеличили долги, показал опрос банка «Открытие». Теперь люди будут стараться больше откладывать даже при низких ставках по депозитам: россияне усвоили урок, что без сбережений даже «лапу не пососешь», отмечает Табах.

49% россиян начали инвестировать или откладывать небольшие суммы, показал октябрьский опрос Сбербанка. Во времена неопределенности люди более склонны делать сбережения, но после того как ситуация стабилизируется, многие вернутся к привычному образу жизни, считает глава дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка Игорь Мамонтов. В отличие от изменения отношения россиян к накоплениям, растущий интерес к инвестициям будет долгосрочным.

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При этом ставки по депозитам находятся на минимумах, и в ближайшие годы они существенно не увеличатся. При этом ждать массового перекладывания денег из депозитов в инвестиционные инструменты не стоит: люди скорее начнут диверсифицировать сбережения, считает г-н Мамонтов.

Уходу средств россиян на фондовый рынок будет способствовать тот факт, что безопасный в пределах застрахованной суммы «русский депозит» «скончался»: ставки упали «ниже плинтуса», а крупные суммы стали налогооблагаемыми, указывает Антон Табах. Молодые и состоятельные будут уходить в другие накопительные продукты, а в банках останутся деньги «на черный день».