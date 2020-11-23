Пережить коронакризис в кредит. Малый бизнес соблазнился на дешевые займы. Чем это опасно?

«Малые предприятия очень живучи и слухи об их смерти сильно преувеличены». В год низких ставок банки нарастили кредитование МСБ. Что об этом думают кредиторы и заемщики и поможет ли это бизнесу.

В отличие от предыдущего кризиса, когда кредитование малого и среднего бизнеса сжалось, в этом году банки наращивают выдачу таких займов. По данным исследования консалтинговой компании Frank RG и Объединенного кредитного бюро» (ОКБ), в третьем квартале 2020 г. банки выдали компаниям МСБ 1,04 трлн руб. — на 60% больше, чем в докризисный III квартал прошлого года. При этом доля малых и средних предприятий, прибегающих к банковским займам, с начала 2020 г. выросла почти вдвое — с 5% до 9,2%. Это максимальный уровень проникновения кредитования в сектор МСБ, который банки традиционно считают рискованным и потому кредитуют не очень охотно.

При этом бурный рост кредитования почти полностью обеспечили микрокомпании: карантин не помешал им пользоваться банковскими займами впервые за долгие годы. Нюанс в том, что рост кредитования МСБ обеспечен прежде всего льготными кредитами под 0% и 2% — по госпрограммам для предприятий из пострадавших от коронавируса отраслей.

Впрочем, за счет снижения ключевой ставки ЦБ с 6% на начало года до 4,25% стали дешевле и займы по собственным программам банков: средняя ставка по кредитам для микро- и малого бизнеса упала ниже 5% — за счет льготных госпрограмм. При этом, как утверждается, затраты на обслуживание кредитов снизились — прежде всего из-за низких ставок, под которые компании брали новые займы и рефинансировали старые.

В третьем квартале выросла также доля кредитующихся компаний: среди микробизнеса активный займ имеют 178 тыс. предприятий по сравнению со 134 тыс. на конец второго квартала. С начала года проникновение кредитования среди микрокомпаний выросло на 94%, с 4,4% до 8,4%, в малом бизнесе — на 42%, с 11% до 16,1%, а в среднем — на 7%, с 28,9% до 30,9%. При этом, если ориентироваться на планку среднего бизнеса, то рынок кредитования малого бизнеса по объемам может увеличиться кратно.

2,9 млн руб. средний размер кредита заемщиков из сегмента МСП в сентябре 2020 г.

5,8 млн руб. — в сентябре 2019 г.

В целом же кредитный портфель МСБ по итогам третьего квартала 2020 г. составил 4,7 трлн руб., увеличившись с начала года на 9%.

Как банки кредитуют уральские компании

Спрос на кредитные продукты у бизнеса устойчиво растет, причем порядка 32% от заявок малого бизнеса на займы составляют запросы на инвестиционные кредиты, сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. В этом году объем кредитования банком малого бизнеса вырос на 70% по сравнению с прошлогодним январем-октябрем.

В целом с апреля по октябрь 2020 г. на сделки по госпрограммам в Свердловской области пришлось порядка 45% от общего объема запрошенных предприятиями малого бизнеса кредитных ресурсов, добавили в Сбербанке. Но сейчас кредитование в рамках мер господдержки завершается и на первый план выходят обычные кредитные продукты банка.

Портфель ВТБ в сегменте МСБ Свердловской области за три квартала 2020 г. вырос на 18% и достиг 27 млрд руб. на 1 октября, передал через пресс-службу Алексей Долгов, управляющий банком в Свердловской области. Наибольшие доли в структуре портфеля приходятся на предприятия сферы торговли и строительный сектор.

В УБРиР общее количество заявок на кредиты в третьем квартале выросло на 22% по сравнению с первым кварталом 2020 г., притом что банк не выдает компаниям займы по льготным госпрограммам. При этом доля выданных инвесткредитов снизилась всего на 3%. Особым спросом бизнеса пользуется экспресс-кредит для ИП, заявку на который рассматривают всего один день, а количество заявок на овердрафты с начала года выросло на 37% — это говорит о возрастающей потребности предпринимателей в оборотных средствах, добавляют в банке.

Низкие ставки действительно подогревают спрос на кредиты, но у предпринимателей высокий уровень финансовой грамотности: займ берут в том случае, когда он действительно необходим, в других — находят инвесторов, указывает Елена Разумовская, управляющий Альфа-Банком в Свердловской области. Она согласна, что можно говорить о повышенном спросе, но подчеркивает, что бизнесу интересно работать с банком только на партнерских началах: открывать счета без визита в офис, предлагать конкурентные цены, иметь удобный мобильный и интернет-банкинг, а менеджер банка должен быть всегда на связи. Кредитный портфель юрлиц в Альфа-Банке в регионе с января по октябрь 2020 г. увеличился на 6,3%.

«Меры поддержки привели к тому, что приходится призывать людей работать за МРОТ»

Впрочем, председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов указывает, что спрос клиентов в секторе МСП на кредиты на самом деле существенно ниже, чем в прошлом году, сейчас он обеспечен прежде всего «на бумаге».

С точки зрения обычного кредитования малый бизнес сократил привлечение займов. Но сами банки, мы в том числе, начали предоставлять реструктуризацию задолженности еще до того, как правительство объявило меры поддержки в конце марта. Потому что понимали, что делать это необходимо, когда были объявлены нерабочие дни и фактически были закрыты предприятия целого ряда секторов экономики. Поэтому во многом прирост задолженности МСБ на бумаге — это реструктуризация уже имеющихся кредитов и новые программы господдержки, которые частично должны списываться в марте при выполнении определенных условий (несокращении штата сотрудников. — Прим. ред.). Произойдет неестественное сокращение портфеля, — говорит г-н Задорнов.

Стоит ли занимать даже дешевые деньги?

При этом льготные кредиты дали далеко не всем желающим. По данным исследования Райффайзенбанка, воспользоваться федеральными или региональными программами поддержки бизнеса смог только каждый пятый предприниматель. 30% обратившихся не смогли получить помощь по разным причинам — чаще всего компании не подходили по параметрам или работали в отрасли, не включенной в перечень пострадавших, остальные просто не обращались за поддержкой, говорит Мария Горенко, руководитель управления по работе с малым бизнесом Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка. Собственная программа банка оказалась востребованнее у бизнес-клиентов, так как среди них оказалось не так много компаний из пострадавших отраслей.

Больше всего бизнес нуждается в кредитной поддержке. Это и отсрочки по платежам, и льготное финансирование для восстановления деятельности, и кредиты на дальнейшее развитие, говорит Мария Горенко.

60% предпринимателей, опрошенных Райффайзенбанком, вернулись к привычному графику платежей после отсрочки. Еще 30% пока пользуются каникулами. Проблемы с платежами есть примерно у 6%, и столько же компаний смогли вернуться в график досрочно. При этом предприниматели говорят, что при появлении трудностей стараются договориться с банком.

Банкиры, опрошенные DK.RU, считают, что заемщики из сегмента МСБ платят добросовестно: роста просроченной задолженности по кредитам малому и среднему бизнесу не наблюдается — во всяком случае, критического. Все в рамках конъюнктуры рынка, говорит Елена Разумовская.

Это касается и заемщиков по зарплатным кредитам под 0%: уровень проблемности кредитов по ним примерно такой же, как по обычным продуктам банка для бизнеса, сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка. По госпрограмме кредитования под 2% заемщику придется платить основной долг и проценты только в случае невыполнения условий программы в период действия кредитного договора, и тогда первые платежи могут начаться с декабря 2020 г.

В Альфа-банке также сообщили об отсутствии просрочек по льготным займам среди свердловских клиентов. На всякий случай для них предусмотрели отсрочку платежа на три месяца, во время которой заемщик может платить от 10% обычного платежа по договору с равномерным распределением остатка на ежемесячные равные платежи до конца срока кредитной линии, но пока клиенты по данной программе не обращались.

«Народ работать как не хотел, так и не хочет». Владельцы карьера и завода о коронакризисе

При этом предприниматели, опрошенные DK.RU, кредитов стараются избегать. Виталий Листраткин, основатель интернет-провайдера «Интерра», считает: если у компании не хватает оборотных средств для своего функционирования и она берет кредиты на оборотку, чтобы хватало, это означает, что компания убыточна и прожирает деньги.

И когда человек берет кредит, он закапывает себя еще глубже. Тот факт, что многие компании берут кредиты, означает, что экономика летит в… как там пел Егор Летов? Рост кредитования — контрольный выстрел в голову, — рассуждает г-н Листраткин.

Собственник пекарни «На Вишневой» Анатолий Павлов также считает, что предприниматели сейчас кредитуются гораздо меньше и, прежде чем прибегнуть к заемным банковским деньгами, постараются перебрать все варианты. Доходность бизнеса значительно снизилась, а будущее выглядит неопределенным.

«Нас радуют хорошими ставками — у меня сейчас кредит под 8,25%, можно взять под 7,3% и под 6,5%, — много хороших программ и предложений. Но где взять доходность бизнеса? Работать на банки — сомнительное удовольствие. Если через год отдам этот кредит, я точно не буду брать новый, пока экономика не восстановится.

Раньше все спокойно залезали в кредиты, брали все, что давали. Я кредитовался и под 18–19%. Был запас прочности и можно было позволить себе платить такие проценты. Сейчас все считается. Чистая рентабельность у нас в районе 1% в год.

В некоторых секторах экономики рентабельность выше, но в нашей сфере, хлебопечении и кондитерских изделиях, такая ситуация у всех. Инвестиции в производство — покупаем на то, что зарабатываем сами. Но планов брать большие кредиты, чтобы менять производственные линии, нет — непонятно, что будет. Перспектив пока не видно», — рассказал г-н Павлов.

Чего ждать в 2021-м

Продолжится ли в следующем году рост кредитования МСБ и ухудшится ли качество портфеля? Рассуждать на эту тему — все равно, что ткнуть пальцем в небо, считает Елена Разумовская.

Причины, по которым рынок может измениться в одночасье, внешние: изменения в законодательстве и требованиях к бизнесу и банкам, ужесточение мер самоизоляции, ухудшение эпидемиологической обстановки, динамика рынка валют и многие другие, — перечисляет банкир.

В ВТБ ожидают, что в сегменте МСБ большинство компаний будет восстанавливаться от последствий пандемии и стремиться достигнуть бизнес-показателей на 2021 г.

В Райффайзенбанке указывают, что владельцы малого бизнеса обычно готовы к турбулентности и проходят несколько кризисов. Но в этот раз навыки, полученные в кризисные 2008 или 2014 гг., оказались мало применимы к текущей реальности. Сейчас собственники компаний называют главным условием успешного прохождения кризиса умение сохранить команду и опыт сокращения издержек.

В следующем году 40% предпринимателей рассчитывают восстановить обороты до докризисного уровня, а главным риском называют снижение доходов населения и падение потребительского спроса — так считают 45% опрошенных. В то же самое время почти каждый третий опасается новых жёстких коронавирусных ограничений.

Выдача обычных займов, а не реструктуризация действующих, в малом бизнесе начнет расти только тогда, когда закончится период пандемии, убежден глава «Открытия». Он ожидает, что это начнется весной 2021 г., когда, как ожидается, снимут коронавирусные ограничения и реализуется отложенный спрос. Сейчас многим малым предприятиям не хватает ориентиров в их отраслях.