В новый мусоросортировочный комплекс для Екатеринбурга вложат 11,7 млрд рублей

Мусоросортировочный комплекс и полигон твердых коммунальных отходов начнут строить в следующем году в рамках государственно-частного партнерства. Завершить стройку планируется к 2025 г.

Полигон «Екатеринбург-Юг», согласно распоряжению правительства Свердловской области, планируют возвести в рамках государственно-частного партнерства. Ориентировочная стоимость работ в рамках концессионного соглашения составит 9,1 млрд руб. на мусоросортировочный комплекс и 2,6 млрд руб. на полигон, пишет JustMedia.ru. Общая мощность мусоросортировочного комплекса составит 700 тыс. тонн в год, у полигона — 660 тыс. тонн в год.

Как ранее писал DK.RU, власти Свердловской области не раскрывают, где будет новый полигон. Изначально в качестве такой площадки рассматривалась территория рядом с Большим Седельниково. В июле 2019 г. о планах построить здесь мусоросортировочный завод заявляла федеральная компания «Стандарт Рециклинг Групп». Завод должен был обрабатывать 700 тыс. кубометров мусора в год. До 78% отходов намеревались сортировать, оставшееся — складировать рядом, на полигоне площадью 30 гектаров, по специальной технологии. Однако жители населенных пунктов, рядом с которыми планировалась свалка, выступили против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК.

Затем мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что полигон построят в Дегтярске, но в минЖКХ не стали называть эту площадку окончательной. Замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщал, что для полигона рассматриваются пять земельных участков за пределами Екатеринбурга. Точные их координаты в департаменте информационной политики Свердловской области предпочли не раскрывать. Такую скрытность чиновники объяснили желанием «не допустить искажения информации, в том числе о принятии решения о размещении объекта на конкретном участке». Это связано с протестными настроениями жителей, которые не хотят видеть в соседях мусороперерабатывающие предприятия. Помимо жителей Большого Седельникова, масштабную акцию протеста проводили в поселке Малышева. Согласно данным областного ЖКХ, в поселке должен разместиться мусорный полигон объемом 100 тыс. тонн в год. Часть земли, выделенная под комплекс, расположена в непосредственной близости от жилых домов. По словам бывшего председателя местной думы Михаила Кудрявцева, свозить мусор в поселок Малышева, где добывают изумруды (единственный в России прииск Мариинский), собираются сразу с нескольких территорий: из Богдановича, Сухого Лога, Верхнего Дуброво и Белоярского.

Отметим, что интерес к свердловскому рынку мусоропереработки проявляли многие компании, в том числе иностранные, но до сих пор в регионе ни один крупный проект по переработке мусора не был реализован. Завод ТБО в Первоуральске, построенный в 2005 г., к 2011 г. так и не набрал проектной мощности и был признан банкротом. В середине нулевых на рынок переработки планировала выйти и Группа Синара с четырьмя сортировочными станциями и заводом, но проект не получил развития. Последние официальные новости о работе завода ТБО на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге датируются концом 2012 г. — тогда руководство города приняло участие в запуске второй линии завода. В 2017 г. из области ушла компания Sen Group, также намеревавшаяся построить здесь перерабатывающий завод.

Как рассказывал DK.RU, ежегодно Свердловская область генерирует порядка 1,6 млн тонн отходов. В планах областных властей построить от 14 до 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации отходов. Комплексы будут обеспечивать сортировку 60% отходов и переработку 36%. Строиться предприятия будут по программе государственно-частного партнерства: власти уже заключили соответствующие концессионные соглашения на строительство комплексов в Красноуфимске, Краснотурьинске, Среднеуральске, Алапаевске и Нижнем Тагиле.