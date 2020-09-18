Высокинский заявил о строительстве мусорного полигона в Дегтярске. МинЖКХ это опровергло

Окончательное решение по поводу размещения южного полигона ТКО пока не принято, однако наиболее подходящий участок для него найден — это площадка в районе Дегтярска. Об этом глава Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал в прямом эфире E1.RU. К плюсам этого выбора он отнес геологические характеристики.

Чтобы выбрать площадку, должна быть геология, должны быть четко сделаны анализы водонесущих пластов, — объяснил мэр Екатеринбурга.

Однако при таком размещении власти сталкиваются с необходимостью строительства прямой дороги до полигона. Сейчас такой трассы нет, до Дегтярска можно доехать двумя окружными путями: либо через Полевской тракт, который идет по населенным пунктам (Горный Щит, Курганово), либо по Московскому тракту со стороны Ревды. И в том, и в другом случае время в пути составляет более часа.

Мы рассматриваем возможность строительства прямой дороги на Дегтярск, — заявил Высокинский.

Информированный источник в правительстве региона подтвердил DK.RU, что власти рассматривают площадку под Дегтярском как одну из возможных, сейчас проходят официальные процедуры, но никаких финальных решений не принято.

Комментарий Высокинского не согласован с минЖКХ, — добавили в правительстве.

Как ранее писал DK.RU, изначально в качестве второй площадки рассматривалась территория рядом с Большим Седельниково. В июле 2019 г. о планах построить здесь мусоросортировочный завод заявляла федеральная компания «Стандарт Рециклинг Групп». Завод должен был обрабатывать 700 тыс. кубометров мусора в год. До 78% отходов намеревались сортировать, оставшееся — складировать рядом, на полигоне площадью 30 гектаров, по специальной технологии. Однако жители населенных пунктов, рядом с которыми планировалась свалка, выступили против такого соседства. После этого власти заявили, что будут искать новый участок под МСК.

Замминистра ЖКХ Свердловской области Егор Свалов сообщал, что для полигона рассматриваются пять земельных участков за пределами Екатеринбурга. Точные их координаты в департаменте информационной политики Свердловской области предпочли не раскрывать. Такую скрытность чиновники объяснили желанием «не допустить искажения информации, в том числе о принятии решения о размещении объекта на конкретном участке». Это связано с протестными настроениями жителей, которые не хотят видеть в соседях мусороперерабатывающие предприятия. Помимо житилей Большого Седельникова, масштабную акцию протеста проводили в поселке Малышева. Согласно данным областного ЖКХ, в поселке должен разместиться мусорный полигон объемом 100 тыс. тонн в год. Часть земли, выделенная под комплекс, расположена в непосредственной близости от жилых домов. По словам бывшего председателя местной думы Михаила Кудрявцева, свозить мусор в поселок Малышева, где добывают изумруды (единственный в России прииск Мариинский), собираются сразу с нескольких территорий: из Богдановича, Сухого Лога, Верхнего Дуброво и Белоярского.

Отметим, что интерес к свердловскому рынку мусоропереработки проявляли многие компании, в том числе иностранные, но до сих пор в регионе ни один крупный проект по переработке мусора не был реализован. Завод ТБО в Первоуральске, построенный в 2005 г., к 2011 г. так и не набрал проектной мощности и был признан банкротом. В середине нулевых на рынок переработки планировала выйти и Группа Синара с четырьмя сортировочными станциями и заводом, но проект не получил развития. Последние официальные новости о работе завода ТБО на Широкореченском полигоне в Екатеринбурге датируются концом 2012 г. — тогда руководство города приняло участие в запуске второй линии завода. В 2017 г. из области ушла компания Sen Group, также намеревавшаяся построить здесь перерабатывающий завод.

Как рассказывал DK.RU, ежегодно Свердловская область генерирует порядка 1,6 млн тонн отходов. В планах областных властей построить от 14 до 17 мусоросортировочных комплексов и два объекта утилизации отходов. Комплексы будут обеспечивать сортировку 60% отходов и переработку 36%. Строиться предприятия будут по программе государственно-частного партнерства: власти уже заключили соответствующие концессионные соглашения на строительство комплексов в Красноуфимске, Краснотурьинске, Среднеуральске, Алапаевске и Нижнем Тагиле.