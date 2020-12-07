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Россияне поверили в себя: на фоне пандемии растет «глубинная» гражданская активность

Россияне поверили в себя: на фоне пандемии растет «глубинная» гражданская активность
Автор фото: WZabl. Иллюстрация: Wikimedia.org

«Раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, теперь ситуация противоположная». Россияне все больше требуют от государства и чаще сами решают свои вопросы.

#ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО#НОВОСТИ

Граждане России сильнее поверили в собственную способность изменить свою жизнь и стали больше интересоваться вопросами социальной политики, показал опрос ВШЭ «Социальное самочувствие россиян», проведенный с 11 сентября по 5 октября. Исследователи зафиксировали «значимые сдвиги в восприятии гражданами вопросов социально-экономической повестки» по сравнению с предыдущими опросами, проведенными в декабре 2016 г. и сентябрь 2018 г. 

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Согласно опросу, объективные данные и субъективное восприятие гражданами своего материального положения значительно расходятся. 35% респондентов заявили, что за год их материальное положение ухудшилось, у 48% не изменилось, у 16% улучшилось. При этом в 2016 г. только 22% респондентов верили, что способны изменить свою жизнь к лучшему, сейчас же таких оказалось 30%. Этот показатель вырос, несмотря на сокращение доли среднего класса, который является наиболее активной группой. 

Раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, теперь ситуация противоположная,— отмечают авторы исследования. 

В способность повлиять на происходящее в собственному доме и дворе поверили 45% граждан против 36% в 2016 г., в микрорайоне или деревне — 18% против 13% ранее, в городе или сельском районе — 13% против 8%. Это является сигналом развития «глубинного» гражданского общества, считают эксперты ВШЭ.

Впервые за долгие годы возможности повлиять на происходящее на работе сравнялись с возможностями влиять на ситуацию в доме или во дворе (по 45%), — отмечают авторы исследования.

Вместе с тем россияне стали требовательнее к государству. 34% респондентов считают, что «государство дает нам немало, но можно требовать от него больше» — в 2016 г. таких было 29%. Стало меньше тех, кто считает: «государство дает так мало, что мы ему ничем не обязаны» — 31% в 2016-м против 24% в 2020 г.

 
 
40% опрошенных также считают, что государство должно обеспечить нормальный уровень жизни тем, кто попал в сложную ситуацию — в 2018 г. таких людей было 27%. Доля тех, кто считает, что государство должно помогать тем, кто не может позаботиться о себе, выросла с 2018 года на 3 п.п. до 24%. 

Всего было опрошено 6 тыс. человек в возрасте от 15 до 72 лет в 59 регионах.

Автор: Андрей Пермяков
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