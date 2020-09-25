Удаленка усиливает неравенство: как отсутствие контроля приводит к расслоению школьников

При дистанционном обучение дисциплинированные школьники справляются с учебой, а те, кто склонен отвлекаться в процессе самообразования, без контроля учителя, перестает учиться. Об этом говорится в опросе родителей учеников, который провел центр компетенций в сфере онлайн-образования и цифрового корпоративного обучения EdCrunch University, созданный на основе НИТУ «МИСиС», пишет РБК.

72% родителей указали, что дети во время учебы сильно отвлекаются, а учителя не могут следить за дисциплиной. Так школьники со средней и ниже среднего успеваемостью недополучают внимание учителей, «существенно ограничивая свой уровень интереса к обучению». При этом дисциплинированные ученики справляются и на удаленке.

К сожалению, пандемия поставила нас в условия, когда онлайн-обучение во многих школах ограничивается отправкой в мессенджер номера параграфа для обучения с родителями. <...> Если так называемая новая реальность в условиях пандемии продолжится, то российское школьное образование создаст колоссальное расслоение между детьми. Отстающие ученики просто перестанут получать знания, — обеспокоен директор EdCrunch University Нурлан Киясов.

Среди главных проблем при дистанционном обучении есть как технические, в виде некачественного интернет-соединения и сбоев в работе онлайн-платформ, так и недостаточная цифровать грамотность учителей, нехватка качественного цифрового контента, а также слабая мотивация учеников.

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Вследствие удаленного обучения у школьников ухудшатся шансы поступить в востребованные колледжи и университеты, считает Сергей Косарецкий, директор Центра общего и дополнительного образования им. А.А.Пинского Института образования НИУ ВШЭ.