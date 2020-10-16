Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.10
77,94
91,45
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

16 млн средних зарплат. Сколько денег работающие россияне потеряли из-за карантина

16 млн средних зарплат. Сколько денег работающие россияне потеряли из-за карантина
Автор фото: Alexandr Meshkov. Иллюстрация: Flickr.com

Больше всего граждане потеряли в апреле и мае, когда действовали самые строгие карантинные ограничения. Уже в июне ситуация начала выправляться, а ряд регионов почти не пострадали.

#НОВОСТИ

Введенные в начале пандемии коронавируса карантинные меры привели к потере 841 млрд руб. работающими россиянами, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства НКР «Цена карантина». 

Эксперты проанализировали поступления от НДФЛ в региональные бюджеты: во II квартале они снизились на 9,5% год к году, тогда как в I квартале показали рост на 12%. Кроме того, во II квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, сократились на 8% — рекорд в 21-м веке. 

Одномоментное явление или нет? Как сократился средний класс за время пандемии

В апреле-мае фонд оплаты труда сократился на 16,5% год к году, на 802 млрд руб. Это составляет 16 млн среднемесячных номинальных зарплат. Потери были бы еще выше, если при расчетах учитывались самозанятые россияне и те, кто не трудоустроен официально — их количество оценивается в 13 млн человек. 

После снятия карантинных ограничений ситуация улучшилась: в июне поступления от НДФЛ упали только в 12 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В абсолютном значении эти города потеряли 243 млрд руб. и 69,8 млрд руб. соответственно. Напротив, почти не сократились доходы граждан в Чукотском и Ненецком автономном округах, Северной Осетии и Курганской области. 

Падение доходов работающих граждан — следствие не массовых увольнений, а введения неполного рабочего дня и сокращенной рабочей недели, традиционное для российского рынка труда.

Автор: Андрей Пермяков
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Татьяна Черниговская: «Запахло Дарвином. 2020 год взрывает мозг стандартного человека»Татьяна Черниговская: «Запахло Дарвином. 2020 год взрывает мозг стандартного человека»
  • УГМК раскрыла подробности стройки на 1,6 млрд руб. рядом с набережной ИсетиУГМК раскрыла подробности стройки на 1,6 млрд руб. рядом с набережной Исети
  • На одном из крупнейших заводов Урала неожиданно сменился генеральный директорНа одном из крупнейших заводов Урала неожиданно сменился генеральный директор
  • Кто оплатил лечение Навального, новые ТЦ открываются полупустыми. Главное 14 октябряКто оплатил лечение Навального, новые ТЦ открываются полупустыми. Главное 14 октября
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.