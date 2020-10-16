16 млн средних зарплат. Сколько денег работающие россияне потеряли из-за карантина

Введенные в начале пандемии коронавируса карантинные меры привели к потере 841 млрд руб. работающими россиянами, пишет РБК со ссылкой на обзор рейтингового агентства НКР «Цена карантина».

Эксперты проанализировали поступления от НДФЛ в региональные бюджеты: во II квартале они снизились на 9,5% год к году, тогда как в I квартале показали рост на 12%. Кроме того, во II квартале реальные располагаемые доходы россиян, по данным Росстата, сократились на 8% — рекорд в 21-м веке.

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В апреле-мае фонд оплаты труда сократился на 16,5% год к году, на 802 млрд руб. Это составляет 16 млн среднемесячных номинальных зарплат. Потери были бы еще выше, если при расчетах учитывались самозанятые россияне и те, кто не трудоустроен официально — их количество оценивается в 13 млн человек.

После снятия карантинных ограничений ситуация улучшилась: в июне поступления от НДФЛ упали только в 12 регионах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. В абсолютном значении эти города потеряли 243 млрд руб. и 69,8 млрд руб. соответственно. Напротив, почти не сократились доходы граждан в Чукотском и Ненецком автономном округах, Северной Осетии и Курганской области.

Падение доходов работающих граждан — следствие не массовых увольнений, а введения неполного рабочего дня и сокращенной рабочей недели, традиционное для российского рынка труда.