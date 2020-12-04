Не верьте царапинам на кузове. Как зарабатывают автомошенники-2020: самые популярные схемы

В 2020 году мошенников на дорогах и парковках стало заметно больше. Преступники придумывают все новые схемы для того, чтобы автомобилист мгновенно выложил до нескольких десятков тысяч рублей.

Мошенники России находят все новые способы заработать. Самые популярные в 2020 году схемы обмана автомобилистов описал AutoNews. Отмечается, что мошенников стало больше, автоподставы устраивают по всей стране, при этом преступники беззастенчиво портят чужие автомобили и даже используют для обмана детей.

1. Давят на жалость, с детьми

На съездах с трасс, на островках безопасности и на парковках торговых центров все чаще стали появляться группы мошенников с маленькими детьми. Обычно это или мужчина с ребенком или семья: мама, папа, малыш.

Под предлогом того, что в их собственной машине закончился бензин, они просят деньги у всех проезжающих мимо водителей. Многие автомобилисты при виде маленького измученного ребенка верят в обман.



В качестве автомобилей, которые якобы ломаются или в которых заканчивается бензин, используются старые модели Lada на номерных знаках из других регионов. При виде такой группы лиц правоохранители рекомендуют водителям вызвать полицию и ни в коем случае не давать мошенникам денег.

2. Подкладывают на дорогу камни

Схема появилась в Подмосковье прошедшим летом, сейчас она активно используется и в других регионах. Преступники при этом не брезгуют порчей автомобиля.

В темное время суток злоумышленники подкладывают на дорожное полотно большой бетонный блок или каменную глыбу. Машины на скорости наезжают на препятствие, получая серьезные повреждения днища и пробивая колеса. При этом до ближайшего населенного пункта десятки километров. Почти сразу на дороге якобы случайно оказывается эвакуатор.

Мошенник втридорога предлагают пострадавшему доставить автомобиль в любое удобное место. И чаще всего в условиях неподвижной машины и темного времени суток водители соглашаются на услуги эвакуатора и отдают преступникам серьезные суммы.

Такая автоподстава карается по уголовной статье. Юристы советуют водителям, столкнувшимся с такой ситуацией, не общаться с преступниками. По возможности стоит запомнить или записать номер эвакуатора, а лучше всего закрыться в машине и вызвать ГИБДД.

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3. Инсценируют аварию на парковке

На пустых парковках ТЦ и супермаркетов в этом году эта схема была очень распространена. Автомобилисты спокойно парковали свои машины, а после возвращения обнаруживали, что якобы поцарапали соседний автомобиль. На самом деле машина преступников подгоняется с уже поврежденным бампером или крылом.

Водителя либо обвиняют в том, что он задел соседнюю машину на парковке, либо мошенники берут вину на себя и извиняются, но сразу намекают на полюбовное решение вопроса. То есть преступники предлагают не звонить в ГИБДД и не ждать патруль, а решить все на месте. В некоторых случаях схема срабатывает из-за того, что пострадавший водитель куда-то торопится. Однако в итоге такая история может закончиться вымогательством за лишение прав.



Мошенникам нужно, чтобы водитель, который якобы поцарапал их автомобиль, уехал. Это повод для будущего шантажа. Юристы советуют сразу фиксировать все происходящее на камеру, а также попытаться найти свидетелей случившего и попросить охрану супермаркета предоставить видео с камер. Главное ни в коем случае не уезжать с места, а дождаться сотрудников ГИБДД.

4. Обвиняют в оставлении места аварии

Схожая схема псевдо ДТП иногда срабатывает и в городе. Мошенники выбирают автомобиль и потом заявляют его в полицию, как покинувший место аварии. Водителя находит ГИБДД и пытается привлечь к ответственности, хотя ни он, ни его машина не были на месте предполагаемого ДТП.

В этой схеме мошенники рассчитывают на то, что автомобилист в страхе лишиться прав заплатит крупную сумму денег за якобы нанесенный ущерб. Либо суд встанет на их сторону, и ремонт автомобиля по завышенной цене оплатить страховая компания обвиненного водителя. При этом мошенники предоставляют липовую экспертизу с оценкой повреждений.



Защитить себя в подобных мошеннических схемах помогает только грамотный юрист, а также многочисленные свидетели, которые могут подтвердить, что водитель и его машина не находились в указанное время на месте предполагаемой аварии. Можно заказать экспертизу собственного автомобиля, она докажет, что он не был в данной аварии.

5. Царапают наждачной бумагой

Осенью полиция задержала в Подмосковье целую группу мошенников, которые занимались автоподставами и выбирали в качестве жертв пожилых водителей. Преступники работали на тех участках трасс, где нет комплексов видеонаблюдения и средств фиксации нарушений правил дорожного движения.

В автомобиль жертвы для создания шума и подобия удара бросали твердый предмет. Как только автомобиль останавливался, преступники отвлекали водителя, пока их сообщники наносили на кузов жертвы потертости с помощью наждачной бумаги. Затем водителю предъявляли обвинения в совершении ДТП и показывали заранее поврежденное зеркало своего автомобиля.



Мошенники использовали сообщников в роли инспектора ГИБДД и страхового агента. Лжеинспектор нагонял на пожилого водителя страх и угрожал лишением прав, а страховой агент озвучивал сумму, якобы требующуюся для ремонта зеркала. Водителю предлагали решить вопрос на месте, после получения денег преступники оперативно уезжали.

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