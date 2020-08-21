«Покупать автомобиль лучше сейчас, пока цены не вышли за пределы разумного»

Пандемия нанесла значительный удар по автобизнесу. Системообразующие автопредприятия в России остались без работы: загрузка упала почти вдвое — с 50% до менее 30% (данные Минпромторга). В список системообразующих входят «АвтоВАЗ», «ГАЗ», Sollers, «КамАЗ», калининградский завод «Автотор», а также российские сборочные площадки Volkswagen, Renault, Hyundai, Nissan, Toyota и Peugeot–Citroen–Mitsubishi. Существенно пострадали и реальные доходы россиян, снизилась покупательская способность, изменились предпочтения в выборе автомобиля.

О том, какие машины планируют покупать россияне в новых условиях и каковы ближайшие перспективы автомобильного рынка, DK.RU рассказал Павел Седельников, заместитель управляющего по бизнесу Екатеринбургским филиалом РГС Банка.

— Недавно мы проводили масштабное исследование предпочтений автовладельцев. Казалось бы, что нестабильная экономическая обстановка вынудит россиян отложить покупку авто. Однако в ходе опроса выяснилось, что большинство жителей страны (80%) и Екатеринбурга (80%) от своих планов не отказались. Они планируют приобрести машину в течение года.

Автомобиль в эпоху постоянных страхов заражения вирусом выступает неким гарантом безопасности и свободы передвижений. Кроме того, этим летом крайне популярны автопутешествия, многие сделали ставку на внутренний туризм. Согласитесь, что быть туристом на собственном автомобиле комфортнее и безопаснее, чем на арендованном.

Смена предпочтений: с пробегом или подешевле

По результатам опроса, после периода пандемии и карантинных мер у 69% опрошенных жителей Екатеринбурга изменились «автомобильные вкусы». 39% теперь рассматривают покупку автомобиля желаемой марки, но уже с пробегом, а 30% готовы остановить свой выбор на марке подешевле. Всего 31% респондентов не изменили свои изначальные планы и собираются приобрести ранее понравившийся автомобиль.

Автокарантин окончен

Авторынок начинает оправляться от последствий длительного карантина, но еще отчетливо ощущает на себе влияние мощнейшего за последнее время кризиса. Автомобили сейчас продаются в «привычном» режиме, салоны открылись, а менеджеры сидят на рабочих местах.

Темпы выдач автокредитов в июне превысили показатели мая более чем на 40% и практически сравнялись с показателями мартовских продаж, когда ажиотаж был стабильно высоким. В марте выдачи автокредитов в нашем банке в Свердловской области выросли на 70% по сравнению с февралем. В апреле рынок был практически парализован, а сейчас планомерно восстанавливается.

Несмотря на то, что самое страшное позади, перспективы автомобильного бизнеса остаются туманными. Очень сложно давать сколько-нибудь точные прогнозы.

Важно понять, что с начала 2020 г. прошло уже шесть месяцев, и, согласно данным AEB, за этот период падение продаж новых автомобилей в России составило 25%. По рынку автомобилей с пробегом цифра чуть меньше — минус 10%. То есть нас ждет снижение общих продаж новых автомобилей относительно прошлого года, люфт этого снижения привязан к сценариям рынка и может составлять от 15 до 40%. На вторичном рынке тренд будет аналогичным, но менее драматичным.

Цены вверх

Совершенно точно в стоимости прибавят все без исключения сегменты и марки, представленные в РФ. Это обусловлено изменением ставки НДС, а также увеличением цен на импортируемые в РФ автомобили в связи с изменением курса валют.

При этом важно отметить, что после карантинных ограничений и падения продаж некоторые автопроизводители и дилерские центры, напротив, предлагают привлекательные условия покупки. Так, например, Kia обновила цены только на пять моделей из шестнадцати, присутствующих в российской линейке, Rio — самую популярную и востребованную модель — не тронули.

Я советую покупать автомобиль сейчас, когда цены еще не вышли за пределы разумного, а ключевая ставка ЦБ достигла нового исторического минимума. К тому же сегодня расширены условия государственных программ льготного автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» — теперь под программу подпадают автомобили до 1,5 млн руб., а программа доступна семьям даже с одним ребенком. Кроме этого, в категорию участников льготного автокредитования включены медработники и программы trade in.