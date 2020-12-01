Машин набрали, платить нечем? В России растет просрочка по автокредитам

Вскоре после рекордного всплеска на авторынке, когда в салонах практически не осталось машин, в РФ зафиксировали рост просрочек по автокредитам. Пока это ранняя просрочка, но что будет дальше?

В России стали хуже платить по автокредитам. После всплеска спроса на новые автомобили последовало снижение доходов заемщиков.

В октябре россияне пропустили платежи по автокредитам на 638 млн руб. Это рекордный объем ранней просрочки с мая. Эксперты связывают всплеск неплатежей с летним бумом на авторынке, пишет РБК.

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В октябре объем ранней просроченной задолженности (до 30 дней) вырос на 10,6% по сравнению с предыдущим месяцем, следует из статистики бюро кредитных историй «Эквифакс». Это вторая волна роста просрочки в сегменте автокредитования, говорится в совместном исследовании бюро и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). Сопоставимый объем новых неплатежей — на 672,1 млн руб. — наблюдался в России в мае, после месяца самоизоляции, введенной в начале пандемии. Однако количество договоров, которые в октябре вышли в просрочку, пока гораздо меньше майских показателей — 28,7 тыс. против 37,6 тыс.

В других сегментах кредитования ранняя просрочка в октябре падала по сравнению с предыдущим месяцем: на 16,1% — по кредитным картам, на 7,2% — по ссудам наличными, на 8,5% — по ипотеке. Всего за месяц россияне перестали обслуживать обязательства на 5,9 млрд руб., что на 7,7% меньше сентябрьских значений.

Комментируя ситуацию, банки, работающие с автокредитами, говорят, что в их портфеле объем ранней просрочки так быстро не растет, но тенденцию на рынке подтверждают.

Рост ранней просрочки начался в апреле и сейчас все еще выше докризисного уровня на 10%, говорит заместитель директора департамента аналитического менеджмента Росбанка Евгений Сеньковский. Спрос на автокредиты в ВТБ сейчас восстанавливается, и банк не фиксирует изменений доли ранней просрочки по портфелю автокредитов.

«Сегмент автокредитования является менее рисковым за счет наличия залога и снижения амортизации его стоимости в результате роста цены подержанных автомобилей», — утверждает представитель банка.

Руководитель дирекции по управлению розничными рисками Росгосстрах Банка Николай Сычев говорит, что причины нынешних неплатежей те же, что и весной, — потеря заемщиками работы или снижение зарплат в организациях, пострадавших от очередных ограничений, связанных с пандемией. «Никто не ожидал столь резкого нарастания второй волны в рамках пандемии», — объясняет он поведение клиентов.

Рост объема проблемных долгов коррелирует с динамикой экономической активности, отметил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин. Он считает, что увеличение объема просрочки в сегменте автокредитования также может объясняться недавним всплеском спроса на новые машины.

В росте просрочки сыграл роль ажиотажный спрос на машины летом 2020 года, уверен гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин. В июле банки оформили 89,4 тыс. кредитных договоров на 70,4 млрд руб., что на 20% превысило результаты аналогичного месяца 2019 года. Повышенный объем продаж сохранился до октября, когда банки выдали 75,2 тыс. автокредитов на 61,2 млрд руб.

По данным «Эквифакса», в октябре автокредитный портфель банков вырос на 0,3%, до 868 млрд руб., а объем проблемной задолженности (NPL90+, просрочка от 90 дней) уменьшился на 1,4%, до 57,7 млрд руб. «Из ранней просрочки (0–30 дней) в следующую категорию просрочки (30–60 дней) переходят в среднем 20,2% кредитов», — подсчитывает Лагуткин. По его оценке, доля плохих долгов на ранней стадии взыскания в автокредитных портфелях банка пока незначительна — 7-8%.

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