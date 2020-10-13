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Роспотребнадзор не увидел смысла в закрытии экономики. 70% бизнеса ее не переживет

Роспотребнадзор не увидел смысла в закрытии экономики. 70% бизнеса ее не переживет
Иллюстрация: PHhere.com

«Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании предприятий и секторов экономики». Несмотря на рекорд заболеваемости, власти отказываются от жесткого карантина.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

13 октября в России была зафиксирована рекордная заболеваемость коронавирусом и максимальное число умерших за день: 13 868 и 244 соответственно. Несмотря на рост показателей в последние недели, сейчас нет смысла блокировать экономику или ее отдельные отрасли, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Несмотря на то, что видим цифры прироста, мы сегодня в РФ не говорим о блокировании экономики, приостановлении каких-то действий, предприятий, каких-то секторов экономики, потому что на сегодняшний день смысла в этом не видим, — сказала она на конференции в РАНХиГС (цитата по «Интерфаксу»).

По ее словам, в России среднесуточный показатель новых случаев инфицирования остается низким по сравнению с другими странами: порядка 8 на 100 тыс. человек при 21 в Испании и 54 в Израиле. 

При этом еще в начале октября Попова говорила, что рост заболеваемости коронавирусом отмечается в 60 регионах, и россиянам нужно «или будем соблюдать (ограничения) — или придется принимать какие-то другие меры».

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Впрочем, у нежелании властей повторять весенний карантин есть и другая причина: при повторном закрытии экономики и переводе на удаленную работу порядка 70% бизнеса не переживут вторую волну, заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов на встрече с деловым сообществом в Ставрополе.

Возможно, необходимо только изолировать какие-то определенные группы, а жизнь должна продолжаться. У власти тоже понимание это есть, что этот вирус экономический хуже, чем биологический, — отметил он.

В целом бизнес не был удовлетворен помощью правительства в связи с пандемией, добавил г-н Титов.

Автор: Андрей Пермяков
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