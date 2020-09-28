Большинство компаний в России не смогут восстановить бизнес до конца года

Две трети предприятий сомневаются, что они смогут до конца 2020 г. восстановить свой бизнес, пострадавший от коронакризиса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РБК. 32% опрошенных компаний считают, что на выход к докарантинным показателям им потребуется больше года, 33% рассчитываются справиться с этим до Нового года, еще 26% респондентов считают, что это возможно в сроки от трех до шести месяцев. При этом 12% опрошенных вообще не понесли потерь из-за пандемии коронавируса, а 36% еще не смогли полностью восстановить бизнес.

Бизнес сейчас восстанавливается после коронакризиса, с начала третьего квартала активность работодателей и соискателей выросла по всей России, говорит коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий.

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