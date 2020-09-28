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Большинство компаний в России не смогут восстановить бизнес до конца года

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Большинство компаний в России не смогут восстановить бизнес до конца года
Автор фото: srgmmv. Иллюстрация: Pixabay.com

Треть компаний понимают, что смогут преодолеть последствия коронакризиса не раньше, чем в следующем году — хотя столько же бизнесменов считают наоборот.

#НОВОСТИ

Две трети предприятий сомневаются, что они смогут до конца 2020 г. восстановить свой бизнес, пострадавший от коронакризиса, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», пишет РБК. 32% опрошенных компаний считают, что на выход к докарантинным показателям им потребуется больше года, 33% рассчитываются справиться с этим до Нового года, еще 26% респондентов считают, что это возможно в сроки от трех до шести месяцев. При этом 12% опрошенных вообще не понесли потерь из-за пандемии коронавируса, а 36% еще не смогли полностью восстановить бизнес. 

Бизнес сейчас восстанавливается после коронакризиса, с начала третьего квартала активность работодателей и соискателей выросла по всей России, говорит коммерческий директор «Работы.ру» Владимир Корицкий.

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Ранее, как говорилось в исследовании банка для предпринимателей «Точка», компании малого и среднего предпринимательства во многих сферах в апреле-мае существенно сократили зарплаты сотрудникам по отношению к марту. Так, в сфере культуры, спорта, досуга и развлечений, — сразу на 63% в апреле—мае по отношению к марту. 
 
Постепенное восстановление МСБ началось в мае, говорилось в исследовании банка «Тинькофф». Одни компании смогли перестроиться, другие — переждать и возобновить работу, пусть и в меньших масштабах, указывал вице-президент банка Федор Бухаров. Средние расходы потребителей в период изоляции сократились более чем на 30% по сравнению с февралем.
Автор: Андрей Пермяков
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