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Анонс массовой вакцинации, преемник Чубайса в «Роснано». Главное 2 декабря

Анонс массовой вакцинации, преемник Чубайса в «Роснано». Главное 2 декабря
Автор фото: Marek Studzinski. Иллюстрация: Pixabay.com

Массовая вакцинация от коронавируса в России начнется уже в декабре. Путин назвал преемника Чубайса на посту главы «Роснано». Верховный суд посчитал законным отказ обслуживать людей без масок.

#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой начать масштабную вакцинацию от коронавируса на следующей неделе, пишут РИА Новости.

Знаю, что уже более двух миллионов доз у нас произведено или будет произведено в ближайшие несколько дней, достигнет такого уровня производство первой зарегистрированной в мире вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V". Это дает нам возможность начать если не массовую, то масштабную вакцинацию и, конечно, как и договаривались, прежде всего двух групп риска — это врачей и учителей, — отметил президент. 

Он предложил Голиковой не докладывать о готовности начать вакцинацию, а «сделать этот первый шаг». 

Путин предложил занять пост директора «Роснано» выходцу из «Ростеха»

Президент Владимир Путин предложил возглавить «Роснано» Сергею Куликову, первому зампреду коллегии Военно-промышленной комиссии и бывшему топ-менеджеру «Ростеха». На видеоконференции с Куликовым Путин назвал «Роснано» одним из ключевых направлений развития не только для России, но и для всей мировой экономики. 

Очевидно, что это чрезвычайно важное дело, мечта любого технологического инвестора и уж тем более управленца. <…> Нам только нужно, из задач ближайших, научиться всё-таки превращать идеи в продукты, продажи – в контракты жизненного цикла с сервисом, а экспериментальные производства, сегодняшний этап, – в промышленное производство для перевода этого в другой масштаб, — ответил Куликов.

О его предстоящем назначении стало известно еще в ноябре, а ранее сообщалось о возможном уходе с поста главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Какой пост займет Чубайс, пока неизвестно. 

Верховным суд посчитал законным отказ продавцов обслуживать покупателей без масок

Магазины вправе отказать в обслуживании на кассе покупателю без маски, постановил Верховный суд по иску Смоленского центра права и социологии, который оспаривал методические рекомендации Минпромторга. Первыми на это обратили внимание «Открытые медиа». 

По мнению правозащитников, такие правила противоречат Гражданскому кодексу и нарушают закон о защите прав потребителей. Верховный суд же посчитал, что в данном случае речь идёт о законе о защите населения от ЧС, который наделил власти правом устанавливать обязательные для исполнения правила поведения при введении режима ЧС или повышенной готовности. Закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения также обязывает граждан выполнять предписания.

Автор: Андрей Пермяков
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