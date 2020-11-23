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Вероятного преемника Чубайса на посту главы «Роснано» нашли в «Ростехе»

Вероятного преемника Чубайса на посту главы «Роснано» нашли в «Ростехе»
Иллюстрация: Пресс-служба Кремля

Основным кандидатом на пост главы госкорпорации «Роснано» называют Сергея Куликова, бывшего топ-менеджера «Ростеха», это человек Сергея Чемезова.

#НОВОСТИ

Главным кандидатом на пост руководителя госкорпорации «Роснано» стал первый зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов, пишет РБК со ссылкой на два источника. В рамках реформы институтов развития «Роснано» перейдет под управление ВЭБ.РФ, а Чубайсу будет предложен новый пост. Представитель госкорпорации заявил, что в компании не знают о возможном назначении Куликова, в ВЭБе не стали комментировать эту тему, сам Куликов был недоступен для комментариев. 

Кандидатура Куликова вполне вероятна. Его опыт работы в крупных корпорациях, а также на стороне заказчика — государства поможет построить эффективную работу по удовлетворению спроса на инновационные продукты и разработки, — сказал изданию источник в крупном промышленном холдинге.

Сергей Куликов в 2008 г. стал помощником главы «Ростеха» Сергея Чемезова, в 2009 г. возглавил его аппарат, в 2013 г. был назначен исполнительным директором госкорпорации, в 2015 г. занял пост индустриального директора радиоэлектронного комплекса госкорпорации, а в июне 2018 г. стал первым зампредом коллегии ВПК, которая координирует разработку госпрограммы вооружений, формирует гособоронзаказа и занимается программами развития оборонно-промышленного комплекса.

О возможной отставке Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано» сообщалось в октябре: якобы ему предложили заняться развитием Арктики. Сам Чубайс об этом писал: «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».

Автор: Андрей Пермяков
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