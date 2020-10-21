Уйдет ли Чубайс из «Роснано» и как хотят изменить институты развития

В правительстве думают, не передать ли институты развития, такие как «Роснано» и «Сколково», под руководство ВЭБ.РФ. Анатолия Чубайса при этом прочат в руководители освоения Арктики.

В правительстве обсуждают реформу институтов развития, в том числе «Роснано» и «Сколково», сообщает РБК со ссылкой на несколько источников. Кабмин оценивает их влияние на достижение национальных целей, поставленных указом президента Владимира Путина, пересечение между институтами развития и госструктурами и коммерческими компаниями. Не исключено, что количество институтов развития сократят.

В ряде случаев выявляются пересечения функционала институтов развития с Миндальвостокразвития, Минпромторгом, Минстроем, Минэкономразвития и тд. Одно из предложений — передать пересекающиеся функции институтов развития органам власти. Если деятельность института незначительна в контексте общегосударственных приоритетов или имеет много пересечений с госструктурами — это повод для оптимизации, — пояснил источник издания.

Рассматривается в том числе консолидация институтов, деятельность которых связана с реализацией общегосударственных целей, на базе ВЭБ.РФ, который возглавляет Игорь Шувалов. Другие варианты — сохранение структур в существующем виде либо совместное управление ВЭБа и профильными организациями.

Обсуждаются также кадровые перестановки, в том числе ухода Анатолия Чубайса с поста главы «Роснано». Ему, как утверждают источники издания, предложили «заняться Арктикой». В пресс-службе «Роснано» в ответ на это сказали, что «Чубайсу конечно нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит».

Анатолий Чубайс возглавляет «Роснано» с 2008 г., сначала в должности гендиректора, а с 2014 г. — как председатель правления. На сообщение о возможной отставке из «Роснано» и переход к развитию Арктики он написал: «Я, конечно, очень люблю русский север, но то, что я в тундре гоняю по бездорожью — вовсе не повод назначать меня начальником Арктики».