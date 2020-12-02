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Страны закроют границы всерьез и надолго? Пандемия приводит к власти изоляционистов

Страны закроют границы всерьез и надолго? Пандемия приводит к власти изоляционистов
Иллюстрация: pixabay.com

Глобальная политика в ближайшие годы может претерпеть серьезные изменения. Обнищавшее население приведет к власти политиков, выступающих за максимальное закрытие границ.

#КОРОНАКРИЗИС#ЛАЙФХАКИ

То, как ухудшилось и продолжает ухудшаться положение бедных слоев населения во время пандемии, может привести к приходу к власти изоляционистов.

Пол Антрас, профессор экономики в Гарвардском университете, автор доклада Национального бюро экономических исследований (NBER), говорит, что пандемия COVID-19 может привести к росту изоляционистских настроений во многих странах. Приходя изоляционистов к власти приведет к сворачиванию глобализации.

Дело в том, поясняет профессор, что экономика пострадала от пандемии неравномерно. Больше всего пострадали малоимущие слои населения, это и может дать власть выступающим за высокие заборы политикам.

Если разрыв в доходах создаст почву для изоляционизма, то замедление глобализации может перерасти в ее сворачивание, — говорит Антрас в своем докладе.

При этом подчеркивается, что главная проблема для глобализации в будущем «институциональная и политическая по своей природе, а не технологическая». Эксперт уверен, что пандемия уже вызвала резкую политическую реакцию против глобализации, а новые технологии могут усугубить тенденции неравенства, которые обострились в период пандемии. В итоге, отмечет гарвардский профессор, пандемический кризис усилит  политическую напряженность между странами, в первую очередь, между США и Китаем. 

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Нынешняя динамика роста торговли свидетельствует о том, что вызванный пандемией спад не будет долгосрочным, считает Антрас. Профессор уверен, что экономических или технологических предпосылок для деглобализации нет, но есть политические. 

Пандемия COVID-19 и ограничения на переезды стали преградой для миграции, однако говорить о долгосрочных последствиях этого шока пока сложно, — отмечает эксперт в докладе.

К аналогичным выводам пришли и эксперты корейского Института экономики, торговли и индустрии. Они заявили, что рост неравенства и отсутствие тесной координации между странами для решения глобальных проблем могут создать ситуацию, когда национальные власти будут полагаться только сами на себя, а избиратели потеряют веру в преимущества глобализации.

Ранее на DK.RU: Кудрин: «России пора носиться с предпринимателями как с хрустальной вазой»

Автор: Александра Клименко
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