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Кудрин: «России пора носиться с предпринимателями как с хрустальной вазой»

Алексей Кудрин
Алексей Кудрин. Иллюстрация: wikipedia.org

«Нам нужна абсолютно новая модель экономики, модель НЭП 2.0. А государство всю экономику обвязало обвязало регуляторными нормами, нормами техническими и прочими. Это регуляторная гильотина».

#ЭКОНОМИКА#КОРОНАКРИЗИС#НОВОСТИ

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин назвал положение малого и среднего бизнеса в стране сложным. Он считает, что из-за пандемии в России может закрыться треть малого и среднего бизнеса, поэтому государство должно поддерживать компании сильнее.

На Общероссийском гражданском форуме-2020 Кудрин заявил:

Я согласен со сложным положением малого и среднего бизнеса. Предполагается, что треть его с учетом второй волны может остановиться. Может быть, это даже минимум.

Глава Счетной палаты считает, что государство должно в значительной степени увеличить поддержку МСБ, а также населения. Для этого, как отметил он, есть все ресурсы. Также Кудрин подчеркнул, что меры поддержки государства во время пандемии существенно затормозили развитие бедности в стране.

Я думаю, что сейчас останавливаться не надо — вторая волна мощнее намного, чем первая. <...> Сейчас в три и в четыре раза в некоторых регионах волна заболеваемости больше, — сказал он, добавив, что во время второй волны COVID-19 у людей иссекают запасы.

Комментируя развитие предпринимательства в стране в целом, Алексей Кудрин призвал носиться с бизнесменами «как с хрустальной вазой».

«Нам нужна абсолютно новая модель экономики. Это можно назвать моделью НЭП 2.0.», — сказал Кудрин. Глава Счетной палаты полагает, что российское государственное управление «бесконечно отстает от того, что предлагает мир, [предлагают] новые стандарты управления и новые технические стандарты». «Государство всю экономику обвязало регуляторными нормами, нормами техническими и прочими. Здесь должна быть революция. То, что называется «регуляторной гильотиной» — это попытка туда двинуться», — сказал Кудрин.

Ранее на DK.RU: Коронакризис в России оценили как самое мягкое потрясение за четверть века

Автор: Александра Клименко
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