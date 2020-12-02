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Евгения Левандовская запускает три новых проекта в «Гринвиче»

Евгения Левандовская запускает три новых проекта в «Гринвиче»
Иллюстрация: pixabay.com

Первым из трех новых заведений станет ресторанчик формата «Fish&Chips», который популярен в Великобритании. Запуск проекта намечен на начало 2021 г.

#РЕСТОРАНЫ#ОТКРЫТИЕ#НОВОСТИ

Владелица заведений «Пряности», «Кинг Конг Пицца» и «Мистер Чанг» Евгения Левандовская объявила о запуске трех новых проектов. На своей странице в Instagram она рассказала, что все они расположатся на территории нового фуд-маркета в ТРЦ «Гринвич»:

Мне лестно жить и строить бизнес в этом городе. Наверняка многие уже знают, что в «Гринвиче» скоро открывается крутой фуд-маркет, подобный московским «Депо» и «Даниловскому рынку». Для меня эта история стала своего рода вызовом: я под это дело воплощаю сразу три своих проекта. И хочу презентовать вам один из них. Это формат «Fish&Chips» — безумно востребованный в Великобритании, он там даже популярнее «Макдональдса». Рыбный фастфуд, некий «конструктор», где покупатель может выбрать и сорт рыбы, и кляр, и вид картофельного гарнира к нему.

Евгения Левандовская добавила, что идея запуска заведения такого формата стала для нее и ее команды «спонтанной, но показалась безумно интересной».

Как рассказывал DK.RU , первый в Екатеринбурге гастромаркет под названием E-story расположится на последнем этаже третьей очереди ТРЦ «Гринвич». На территории 5 тыс. кв. м будут работать 50 ресторанов в формате моноконцепций (от перуанской и мексиканской кухонь до израильской и грузинской) и лавки фермерских продуктов. Инвестором проекта выступает «Малышева 73», организацией процесса занимается продюсерская команда Dream Team Event Екатерины Шиховой и Марии Швецовой, консультантом стала компания CENTER franchising ресторатора Кирилла Шлаена. Архитектор проекта — московско-польская компания Blank Architects.

Екатерина Шихова рассказывала DK.RU, что запуск проекта намечен на февраль 2021 г.

Автор: Екатерина Тарханова
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