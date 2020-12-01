«Запретить рекламу шипованных шин». У Юрия Окунева новая урбанистическая инициатива

Владелец «Талицких молочных ферм» пытается перевести в реальную плоскость свою задумку по поводу полного запрета на использование шипованной резины. По его мнению, это сделает города намного чище.

О том, что переход на нешипованную резину способен реально устранить грязь на дорогах, владелец компании «Талицкие молочные фермы» Юрий Окунев говорит уже не первый год. В 2019 г. DK.RU приводил его позицию:

Моя задача — сделать город чистым. Мы к этому идем, и, может, через 5-10 лет окончательно избавимся от грязи. Основная ее причина — не только газоны, а шипованная резина автомобилей — по сути, наждачная бумага. За последние 25 лет количество машин выросло в геометрической прогрессии, в Екатеринбурге их сотни тысяч. Каждый автомобиль за зимний сезон, полгода, проезжает около 10 тыс. км, и своими шипами производит 240 кг грязи. Это огромная проблема, о которой почему-то никто не говорит.

Эту тему Юрий Окунев обсуждал с урбанистом Ильей Варламовым, и тот согласился с ним:

Когда я стал говорить об этом с блогером Ильей Варламовым, он согласился: в северной Норвегии шипы разрешены, и там несусветная грязь. А в южной части, где находится столица Осло, шипы запрещены и более-менее чисто.

Как утверждает Окунев, шипы производят битумную пыль, а после, когда выпадает снег, эта пыль превращается в черную жижу.

Я давно езжу на нешипованной резине зимой, и это нормально — просто нужно быть немного аккуратнее. Если вы будете ездить на нешипованных шинах, то сделаете для города гораздо больше, чем если обустроите газон.

Юрий Окунев рассказал It’s My City, какими способами он планирует добиться запрета на шипованную резину. Правда, процесс этот небыстрый.

Для начала нужно будет прекратить рекламу шипованных автопокрышек, а также запретить автоконцернам продавать новые авто с такими шинами. Еще один вариант решения проблемы: ввести ограничения для автовладельцев с шипованной резиной, в том числе ограничить для них скорость движения. При этом бизнесмен собирается начать агитировать людей на отказ от «шипов» и переходу на «липучку». Он заявил, что готовит обращение с этими тезисами в Росавтодор. В городской администрации его идею одобрили, рассказал Окунев изданию.

Тема авторезины всегда вызывает яростные споры у защитников и противников шипов. Одни уверены, что в большом городе, где дороги по большей части расчищены до голого асфальта, зимняя «липучка» комфортнее, практичнее и безопаснее. Другие возражают: даже небольшой наплыв льда способен привести к значительным неприятностям, особенно в междугородних поездках.

На моём Subaru Outback с постоянным полным приводом ехали из Москвы и на очень плавном повороте после Каслей, на липучке при примерно -15 градусах на почищенной дороге нашёл я какую-то ледовую полоску-пригорочек (сантиметр-два высотой) и зацепил двумя колёсами (левой стороной). Последствия — виляние, таскание, кручение и итоговый разворот на 360 градусов. А потом было примерно так же, но куда хуже: вылетел на полностью загруженном минивэне Toyota c 4WD прямо после поворота — покрышки были новые, липкие, не холодно, но лёд в низинке после выхода из кривой — по нему и покатился как по маслу, руль не помог, газ и торможение тоже... Занос, обочина, удар правым боком в большой камень под снегом – ладно, не в дерево и люди не пострадали. Больше так не хочу. Так что при поездках за город — только шипы, — поделился личным опытом создатель проекта Radiokp.ru Константин Штейн в одной из дискуссий на эту тему в Facebook.

Юрий Окунев, возражая противникам, уверен, что, выбирая шипы, автолюбители потакают своему эгоизму и не хотят думать об экологической безопасности многих людей.

Позиция людей, выбирающих шипы и знающих, какие проблемы это создает окружающим, — это позиция людей, выбрасывающих мусор из окон своих квартир. Не, ну а чё такого, так все делают. Этой битумной крошкой, которую вы, как наждачной бумагой, срезаете с асфальта, дышат все, в том числе и дети, вы их постепенно убиваете этим, сокращая им жизнь, основывая свою позицию на ЛИЧНОЙ безопасности. Так ездите медленнее, если боитесь не справиться с управлением зимой. Вас же не коробит ограничение в городе 60 км, а возле школ 20, почему же здесь вы не можете выбрать общественное благо вместо своего личного(в большей степени мнимого), — отвечает любителям шипов предприниматель.

Напомним, Юрий Окунев давно продвигает идею экологического самосознания — по его убеждению, каждый может сделать среду обитания лучше, начав с себя. Сам он начал с того, что обустроил по всем правилам газоны в Екатеринбурге.

В 2020 г. Юрий Окунев стал лауреатом премии «Человек года» в номинации ««Трансформация бизнеса. Производственные и сбытовые предприятия». Эксперты присудили ему награду за то, что даже в коронакризис он продолжает строительство нового молочного завода, инвестиции в который составили более 1 млрд руб.

DK.RU публиковал подробный репортаж с «Талицких молочных ферм.