Врач и нотариус удаленно, билеты РЖД без паспорта. Что декабрь принесет россиянам

В последний месяц 2020 года в России вступят в силу сразу несколько важных законов. В стране завершается перевод пенсий на карту «МИР» и стартует маркировка ювелирных изделий. ДАЙДЖЕСТ законов месяца.

С декабря в России вступают в силу сразу несколько законов. DK.RU собрал главное

Заплатите налоги и узнайте о льготах

1 декабря истекает срок уплаты имущественных налогов за 2019 год для физических лиц. Также с начала зимы россияне смогут получать уведомления о льготах, которыми они могут воспользоваться. Данные можно получить через портал «Госуслуги» и по телефону.

«МИР» всем пенсионерам

31 декабря заканчивается срок перевода пенсионных и социальных выплат на карту национальной платежной системы «МИР». Процесс должен был завершиться к октябрю, но сдвинулся из-за пандемии.

Больничные станут электронными

С 14 декабря в России вступят в силу новые правила оформления больничных листов. Теперь можно получить единый электронный лист нетрудоспособности как в электронном, так и в бумажном виде. Выдавать больничные листы, в том числе по беременности и родам, будут также с помощью телемедицины.

В случае вынужденной изоляции или временного отстранения от работы листок нетрудоспособности можно получить на все время карантина. Родители детей в возрасте до семи лет в случае закрытия детского сада на карантин получат на это время больничный лист.

Железнодорожные билеты без документов

С 1 декабря льготники могут оформлять железнодорожные билеты без предоставления документов в кассы. Человечку достаточно пройти идентификацию через портал «Госуслуги».

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Вакцину от COVID — всем

С 3 декабря вакцины для профилактики COVID-19 будут включены в перечень жизненно необходимых лекарств. Кабинет министров уже включил эти вакцины в список жизненно важных лекарств.

Маркировку для ювелирки протестят

С 1 декабря в тестовом режиме заработает система маркировки ювелирных изделий. Правительство считает, что нововведение снизит вероятность появления подделок на рынке. В январе маркировка станет обязательной, а с 1 июля продавать можно будет только маркированные изделия.

Понятие культурной ценности расширили

С 3 декабря для вывоза музыкальных инструментов, представляющих культурную ценность, понадобится метка и специальный паспорт сроком на десять лет. Паспорт оформляется Минкультуры России.

Нотариус

С 29 декабря изменится удаленная работа нотариусов. Появится возможность подать заявление нотариусу через госуслуги, а также дистанционно заверить сделку с участием двух и более нотариусов, принять в депозит безналичные денежные средства, заверить перевод документа на другой язык, получить информацию об открытии наследственного дела. Нотариус сможет проверить личность заявителя через Единую систему идентификации и аутентификации и проверки усиленной квалифицированной электронной подписи. Появится реестр нотариальных действий, совершенных удаленно.

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