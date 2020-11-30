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C социальной дистанцией? Каким будет ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга

C социальной дистанцией? Каким будет ледовый городок на центральной площади Екатеринбурга
Автор фото: Анна Хлебникова. Иллюстрация: DK.RU

Строительный подрядчик рассказал, как будет выглядеть ледовый городок на Площади 1905 года. Контролировать соблюдение противоэпидемических мер будет полиция.

#ГОРОД#НОВОСТИ

В Екатеринбурге на площади 1905 года началось строительство ледового городка. О том, как он будет выглядеть, рассказал представитель подрядчика Алексей Пермяков.

В этом году в ледовом городке будет елка и шесть торговых домиков вдоль парапета. Также планируется провести фестиваль ледовых скульптур, в котором примет участие порядка 10 команд. Площадь позволяет, место есть. Естественно, все это будет проходить с соблюдением социальной дистанции, — цитирует его JustMedia.ru.

Несмотря на заявления мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, что ограждений в этом году не будет, подрядчик заявил, что их установят. Выходов будет три: с 8 Марта, проспекта Ленина и с ул. Володарского. Контроль за количеством людей на площади возложат на правоохранительные органы. Открытие городка запланировано на 28 декабря.

Любопытно, что ранее Александр Высокинский предлагал оставить на площади только елку и несколько торговых палаток, где продавали бы чай и кофе. По словам главы города, от ледового ограждения, скульптур и горок следовало бы отказаться, поскольку это провоцирует толпы людей на площади, рассказывал DK.RU. 

Более того, глава города предлагал направить 20 млн руб., которые планируется потратить на фестиваль ледяных скульптур, на поддержку больниц, службы скорой помощи и городского транспорта.

Добавим, что в прошлом году ледовый городок за время его работы посетило более 650 тыс. человек. В этом году фестиваль ледовой скульптуры будет посвящен серии книг «Волшебник Изумрудного города», писал DK.RU.

Автор: Анна Хлебникова
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