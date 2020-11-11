Бизнес штрафуют за несоблюдение антиковидных мер, а город отказывается от ледового городка

За сутки в регионе выявили больше 300 новых случаев коронавируса — таких показателей не было с июля. Городские власти официально объявили, что ледового городка на Площади 1905 года не будет.

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский рассказал, что в 2021 г. власти не будут строить традиционный ледовый городок на Площади 1905 года. Такое решение связано с пандемией. При этом городскую елку все-таки установят:

Мы не должны провоцировать скопление большого количества людей. Планируем оставить елку и поставить 5-8 палаток, чтобы можно было купить чай, кофе, булочку. Может быть, оставим только елку — понимаем, что ковид, что кризис, но елку ставить надо. Ставить ограждение, скорее всего, не будем, потому что там появится скопление людей. Праздников и больших мероприятий тоже не будет.

Мэр отметил, что сэкономленные на строительстве ледового городка средства направят на поддержку больниц, службы скорой помощи, городского транспорта. Как рассказывал DK.RU, строительство ледового городка ежегодно обходилось бюджету в 17-20 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что в городе отказываются и от проведения детских новогодних елок. Это связано с тем, что федеральным Роспотребнадзором до 1 января запрещены мероприятия с посещаемостью свыше 50 человек.

Решение об отказе проведения массовых новогодних мероприятий продиктовано ростом новых случаев коронавируса в регионе. Как пишет JustMedia.ru, В Свердловской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердился у 306 человек. 170 из них проживают в Екатеринбурге. Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии составило 39 376 человек.

Состояние 443 госпитализированных оценивается как тяжелое, 303 из них находится в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 192 — на аппаратах ИВЛ.

Также в регионе зарегистрировано 9 случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 856 человек.

Отметим, что власти ужесточают режим контроля по соблюдению масочного режима, а также чаще проводят проверки по соблюдению противокоронавирусных мер на предприятиях, которые оказывают услуги населению.

Так Роспотребнадзор обнаружил нарушения антиковидных мер в термальных источниках «Баден-Баден» в Екатеринбурге и Реже.

В «Баден-Бадене» на Уктусе, и в источниках в Реже не обеспечивалось ограничение контактов между людьми: посетители не соблюдали социальную дистанцию. Также надзорное ведомство выявило, что на дозаторах с антисептиком, которые стояли в разных местах организаций, не было наименований жидкости и указания срока годности, — рассказали в ведомстве.

По итогам внеплановой проверки фирме «Баден-Баден Изумрудный берег» назначили штраф в размере 100 тыс. руб.