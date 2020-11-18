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Все-таки будет. Парковку на площади 1905 года закроют для строительства ледового городка

Все-таки будет. Парковку на площади 1905 года закроют для строительства ледового городка
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Ранее глава Екатеринбурга предлагал отказаться от строительства ледового городка, а сэкономленные 20 млн руб. направить на помощь городским больницам и скорой помощи.

#ГОРОД#НОВОСТИ

С 23 ноября в Екатеринбурге закроют парковку на площади 1905 года для строительства ледового городка, сообщает пресс-служба мэрии. На следующей неделе на площади начнут монтировать елку, устанавливать киоски для новогодней ярмарки, а также стартует подготовка к фестивалю ледовой скульптуры.

В администрации уточнили, что в этом году в конкурсе примут участие десять команд скульпторов, а сам фестиваль будет посвящен серии книг «Волшебник Изумрудного города».

Организаторы праздника приняли решение об отказе от возведения на площади в этом году горок и аттракционов. Это мешало бы соблюдению социальной дистанции посетителями новогоднего городка. Вместе с тем праздничная иллюминация, ледовое ограждение и красочные входные группы, видеонаблюдение, охрана и уборка территории городка будут организованы, — пояснили в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Открытие городка запланировано на 28 декабря.

Любопытно, что ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский предлагал оставить на площади только елку и несколько торговых палаток, где продавали бы чай и кофе. По словам главы города, от ледового ограждения, скульптур и горок следовало бы отказаться, поскольку это провоцирует толпы людей на площади, рассказывал DK.RU. 

Более того, глава города предлагал направить 20 млн руб., которые планируется потратить на фестиваль ледяных скульптур, на поддержку больниц, службы скорой помощи и городского транспорта.

Добавим, что в прошлом году ледовый городок за время его работы посетило более 650 тыс. человек. 

Автор: Екатерина Тарханова
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