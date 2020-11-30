«Ставки нащупывают дно». Ипотека в России уже почти не подешевеет

После ипотечного бума 2020 г. ставки в начале следующего года опустятся чуть ниже, но после и окончания программы льготного кредитования вырастут. Важнее вопрос, что будет с ценами на жилье.

В первом полугодии 2021 г. средняя ставка ипотечных кредитов может опуститься до 6,8–7%, но ниже она будет не будет, пишет РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства НКР «Ипотечный забег». На 1 октября средневзвешенная ставка по жилищным кредитам составила 7,32%, она снизилась более чем на 2 п.п. год к году.

Ставки нащупывают дно: их снижение в среднесрочной̆ перспективе не превысит 0,3–0,5 п. п., — пишут аналитики.

Снижение ипотечных ставок ограничено необходимостью поддерживать доходность вкладов, которые являются главным источником фондирования ипотеки. При этом к концу 2021 г. средняя ставка по жилищным займам вырастет до 7,3–7,4% — в июле кончится госпрограмма льготной ипотеки под 6,5% годовых.

Набиуллина призвала свернуть льготную ипотеку. Нужно избежать пузыря на рынке жилья

При этом, вопреки удешевлению ипотеки, доступность жилья в целом падает: за 9 месяцев 2020 г. цены на первичном рынке, по данным Дом.РФ, выросли на 10,5%. За январь-август средний размер ипотечной сделки вырос на 11% до 2,45 млн руб., тогда как площадь жилья, которую можно приобрести за эти деньги, выросла на 2% или на 0,7 кв. м. Годом ранее показатель составил 1,2 кв. м.

По итогам 2020 г. банки выдадут ипотеки на сумму 3,9-4 трлн руб., ожидает НКР, но в следующем году сумма будет меньше — 3,6–3,7 трлн руб., так как в этом году покупатели досрочно удовлетворили часть будущего спроса. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе призвала своевременно завершить программу льготной ипотеки, чтобы избежать снижения доступности жилья из-за роста цен.

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Как считают в НКР, пока на рынке нет признаков пузыря. Главный риск перегрева — резкое падение спроса, которая приведет к снижению цен на жилье и обесцениванию залогов, но пока аналитики считают, что в следующем году жилье продолжит дорожать.