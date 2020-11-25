Спешат скостить долги. Россияне досрочно гасят ипотеку рекордными темпами

Ипотечные заемщики в этом году сократили потребление и спешат как можно раньше погасить кредит. При этом нередко они берут новые займы по льготной ставке 6,5%.

В третьем квартале 2020 г. ипотечные заемщики досрочно внесли 524,8 млрд руб. по свои займам — это максимальный квартальный показатель для рынка с 2018 г., когда ЦБ начал публиковать такие данные, пишет РБК. По сравнению с прошлогодним третьим кварталом заемщики закрыли на 82,2% объем кредитов, а по сравнению со вторым кварталом 2020 г. объем досрочных платежей вырос почти в 1,5 раза.

Россияне стараются досрочно гасить ипотеку прежде всего за счет собственных средств — они составляют 83,3% от всех выплат раньше срока. Пользуются также госсубсидиями и рефинансированием. Многие заемщики направляют на погашение ипотеки средства, которые раньше тратили на потребление, говорит аналитик агентства Moody’s Мария Малюкова.

Нередко заемщики досрочно закрывают ипотеку, чтобы взять новый кредит по льготной ставке 6,5% на новую квартиру, добавляет старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

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Сами банкиры объясняют рост объема досрочно внесенных займов высоким спросом на рефинансирование.

Ипотечные ставки в текущем году бьют рекорды, обновляя исторические минимумы, так что заемщики массово пользуются данной услугой, — говорит руководитель центра ипотечных продуктов и цифрового бизнеса Росбанка Игорь Дмитриев.

Кроме того, заемщики вносят большую часть досрочных выплат по кредитам ближе к концу года. «В 2019 г., в четвертом квартале, объем досрочного погашения увеличился на 20% по сравнению с третьим. Это, как правило, связано с годовыми выплатами, бонусами, которые получают клиенты. Многие стараются войти в новый год с меньшей долговой нагрузкой», — говорит зампред Абсолют Банка Антон Павлов.

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Впрочем, увеличение объемов досрочных погашений в условиях падения реальных доходов граждан и второй волны пандемии коронавируса маловероятно, считает младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

По данным Объединенного кредитного бюро, в среднем россияне гасят ипотечный кредит за 89 месяцев.