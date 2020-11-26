Итоги года: ни повышения, ни новых проектов. Что делать, если карьера встала

Бонусы мало кого порадуют в этом году, уверена карьерный консультант Алена Владимирская. Но есть и другие показатели, по которым можно ориентироваться. Итак, когда стоит держать курс на увольнение?

Алена Владимирская, основатель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», карьерный консультант, пишет:

— Пособие для карьеристов:

Ну что, карьеристы, наступило декабрьское время прозрения? Подходят к концу годовые ревью в компаниях, приходят уведомления о сумме бонуса. И вы в конце концов понимаете, светит ли вам на следующий год переход на большую должность или более крутой проект, окупились ли труды этого года бонусной смской.

Нет? Давайте разбираться, что же делать, если все пошло не так — и не повысят, и проекта интересного не дадут, и смска не радует.

Бонусная смска мало кого порадует в этом году, ну кроме людей из интернета, е-кома и финтеха. Это нужно просто перетерпеть — год такой.

А вот если выяснили, что не повысят или не дадут крупного проекта, а вам хотелось — тут терпеть бессмысленно. Давайте разбираться, что делать.

Сначала ответьте себе честно на вопрос «Почему?». По сути, вариантов ответа четыре: я не тяну, время не пришло, невозможно для меня в этой компании, невозможно в принципе в этой компании, невозможно конкретно для меня.

Читайте также: «В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.

1. Самое простое — если пункт первый. Разбираемся в чем не дотягиваете и вперед — этому учиться и потом внедрять. И активно рассказывать о новом внедрении внутри компании, показывая всем, что у вас новый нужный опыт и знания. Главное — объективно понять, в чем не дотягиваете. Для этого лучше всего проаудировать свои навыки и знания с профи, который успешен на желаемой позиции. Даст точную картинку того, чего вам не хватает и где это взять.

2. Время не пришло — тоже просто. Если вы только пришли в компанию, но уже не джуниор, а полноценный белый воротничок, обычно до первого повышения год-полтора, если работаете более трех лет — обычно между повышениями три года. Нет, они не случаются автоматически по достижению этого срока, но если внутри все делать разумно, то наступают примерно в этом тайминге (сверяйтесь — не засиделись ли). Кстати, повышения — это не всегда новая должность. Это в том числе и более крупный проект, например.

3. Внешняя среда не позволяет. Ну, например, ваш руководитель работает на этой позиции год и успешен. Три-четыре года он никуда, вероятнее всего, не сдвинется. А вы уже три года на своей позиции. Ждать его перемещения три года? Где гарантии, что через этот срок на его место поставят вас? Никаких.

Это довольно тревожная история для карьеристов. Что делаем?

1. Выясняем возможность перемещения не напрямую выше, а вбок. То есть смотрим интересные позиции в подразделениях рядом и оцениваем свои шансы вырасти там. Как оцениваем? Не надо ходить к эйчарам — они обьективной картины чаще всего не знают. Через дружеские разговоры с ребятами из соседних отделов (где что освобождается, кого туда пророчат и какие у него шансы, кто где не тянет).

2. Пробиваемся в кадровые резервы в вашей компании. Шансов вырасти таким способом крайне немного, но есть. Только это длинный и плохо срабатывающий путь — в крупных корпорациях эффективнее неформальные карьерные лифты.

3. Самое реалистичное: если хотите вырасти в своей компании — инициируйте новый проект, который компании важен. И года за полтора-два из этого проекта выращиваете отдельную сущность с руководителем — собой. Главное — найти тему, которую можно продать как актуальную для компании.

4. Смотрим рынок. Ходим на собеседования (ничего не мешает это делать параллельно со всеми вышеописанными способами). Это и перспективы снаружи покажет, и, конечно, к вашим эйчарам утечет, которые взволнуются и, если вы ценны, начнут искать варианты вашего продвижения внутри (ну а если не ценны, то нового сотрудника на ваше место — такова жизнь).

И последний пункт: вас не лоббируют. Есть целые индустрии (к счастью, не все), где без лобби карьера выше определенного уровня невозможна. Классический пример — нефть и газ. Но не только. Тут два варианта, если вы не чей-то родственник.

Первый: понять реальный KPI вашего руководителя и начать его выполнять. Тогда руководитель будет таскать вас за собой как гаранта своего же карьерного роста. И чем выше поднимается он, тем и вы (риски в том, что вы долго будете оставаться вторым, но однажды вырветесь в самостоятельную карьеру — главное не пропустить этот момент и не струсить). Или второй очевидный вариант: уходить из компании и индустрии, если без лобби там карьера невозможна, а лоббировать вас некому.

Короче, рано расслабляться, гугля подсветку для елок: декабрь для карьеристов — месяц откровений для следующего года. Получили ревью, получили бонусную смску, сверили со своими мечтами — и вперед, действовать.

Ранее на DK.RU: «Задолбали ваши софт-скиллы! Они есть у всех, для карьеры нужно другое»