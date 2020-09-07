«Задолбали ваши софт-скиллы! Они есть у всех, для карьеры нужно другое»

Алена Владимирская, создатель «Антирабства», пишет:

— Задолбали ваши софт-скиллы! Представьте, вы решили переплыть Босфор (несколько лет назад была у топ менеджеров такая забава — преодолевая себя, попытаться не утонуть на Туретчине, получив пяткой в лоб в Босфоре от таких же пловцов). Вы приходите в дорогой плавательный клуб и выбираете лучшего тренера.

Один вам говорит: «Выбирайте меня, я умею плавать».

Второй говорит: «Выбирайте меня, я каждый день сюда прихожу и провожу по 8 часов».

Третий говорит: «Выбирайте меня, я учу людей плавать уже 10 лет».

Вроде бы все верно говорят, но вы ж наверняка думаете: «Что за хрень! Понятно, что если ты тренер по плаванию в дорогом клубе, то ты умеешь плавать, ходишь на работу, тренируешь людей. Это базовые функции. Почему никто мне не говорит о том, а переплывал ли он лично Босфор (то есть знает особенности), тренировал ли людей, которые успешно переплыли Босфор (то есть имеет успешные кейсы), сколько у него было таких людей (то есть повторяемость успешных кейсов), бывало ли, что не получилось (хеджирование от ошибок), сколько стоит час его работы и с кем он не может тренироваться?».

Так вот. С вашими любимыми софт-скиллами, о которых так много говорят, и о которых заявляете вы как о своем главном конкурентном преимуществе, такая же история.

Они всего лишь санитарная норма, которая позволила вам сделать карьеру менеджера, а не конкурентное преимущество. Кто их не получил — до топов не добрался, с ними вы уже не конкурируете. А конкурируете только с теми, у кого они хорошо развиты. То есть они есть у всех в области вашей конкуренции.

Вы не станете успешным топом, если:

— не умеете собирать команду;

— не умеете ее мотивировать;

— не обладаете навыком сложных переговоров;

— не умеете продавать (как минимум свой проект топам).

Ровно это вас в менеджеры вывело и поведет (или повело уже) дальше до топа.

Конкурентных преимуществ у вас как у высокоуровневого наемника всего два. Точнее, так скажу. Конкурентных преимуществ у вас лично может быть миллион, а покупать на крутые позиции вас будут всего за два:

— успешные кейсы (опыт) — хард-скилл;

— хороший нетворк в отрасли (возможности).

Ровно эта комбинация хард-скиллов и нетворка и создает профессиональную репутацию (не личный бренд, а именно профессиональную репутацию), за которую топ-менеджеров и покупают.

А вот все эти: «мотивирован, мой главный талант — собирать команды, стрессоустойчив, предан делу» — это вы описываете, что у вас есть нос, уши и волосы.