«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.

Алена Владимирская, основатель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», карьерный консультант:

— Начну с крамольного — уверена, что, вопреки мнению тысяч карьерных консультантов, у любого из нас нет такого мотива в жизни, как стремление к карьерному росту. Все мотивы, движущие нашу карьеру, проще, приземленнее и разложены в четырех кубиках, такая осовремененная пирамида Маслоу: деньги, власть, интересные проекты, безопасность (страх потерять работу).

Редко человека двигает вперед один кубик — чаще комбинация из этих четырех: например, власть и деньги. Но я уверена, что двигают именно эти мотивы, а не какое-то абстрактное желание расти (потому что сам рост, как любой выход из зоны комфорта, никому не сдался).

А теперь самое важное.

Если вы знаете свой основной мотив или комбинацию этих мотивов и что в них главенствует, то далее достаточно понять, в какие отрасли вам идти. И вот вам мой рейтинг и антирейтинг (где максимально плохо с реализацией ваших мотивов) отраслей на 2020 г. — первую половину 2021 г.

Объяснюсь. Конечно, карьерный рост зависит не только от отрасли, но и от личности. И от функции, которую человек выполняет. Все так. И выбор отрасли гарантий, конечно, не дает. Но это базовый фундамент, который значительно усиливает или усложняет шансы достижения вашей цели.

Есть отрасли, где сейчас денег больше, чем в других, поэтому там кубик денег самый достижимый. Есть отрасли, которые сейчас на сломе, резко внедряют новые технологии, где происходит замена процессов, и там большая вероятность интересных проектов. И так далее.

Еще один момент. Этот рейтинг не «отлит в бетоне». Конечно, он меняется. Очень редко он меняется резко. Чаще отрасли плавно выбывают из рейтинга или там появляются (плавно — это три-пять лет). Но бывают и резкие движения — ну, например, убил коронавирус авиа или туризм, отрасли вылетели.

Но, повторюсь, это редкое явление. Итак, рейтинги и антирейтинги отраслей с точки зрения четырех кубиков карьеры (деньги, власть, интересность, безопасность).

Деньги (рейтинг самых перспективных сейчас) — внимание, тут считаются не обороты бизнеса, а средние зарплаты в отрасли!

1. Интернет

2. Банки и финансы

3. Игры и е-коммерция

4. Многопрофильные холдинги и управление активами

5. Сырье

Деньги (антирейтинг):

1. Horeca

2. Музыка, парки, выставки, театр (как одна отрасль)

3. Услуги физическим лицам

4. Образование

5. Армия и полиция

Безопасность в понимании карьеры (вероятность потерять работу) — рейтинг:

1. Госслужба

2. Банки и финансы

3. Фарма

4. Нефть и газ

5. Интернет

Безопасность (антирейтинг):

1. Horeca

2. Розничная непродовольственная торговля

3. Медиа и СМИ

4. Автомобилестроение и обслуживание

5. Стройка и управление недвижимостью

Интересные проекты (рейтинг):

1. E-коммерция

2. Агро

3. Образование

4. Фудтех

5. Интернет

Интересные проекты (антирейтинг):

1. ЖКХ

2. Армия и полиция

3. Оптовая торговля

4. Страхование

5. Классическая логистика

Власть и влияние (рейтинг):

1. Госслужба

2. Медиа и СМИ

3. Оборонная промышленность

4. Нефтяная и газовая промышленность

5. Армия и полиция

Власть и влияние (антирейтинг):

1. Horeca

2. Консалтинг

3. Музыка, искусство, парки и музеи, выставки (как одна отрасль)

4. Оптовая торговля

5. Услуги физическим лицам

Еще раз повторю базовые принципы: никакое попадание в отрасль не дает гарантий, что вы достигнете своей цели. Оно только ускоряет или, наоборот, усложняет процесс. Отрасль не единственная причина достижения или недостижения цели. Еще все очень зависит от личности и от функции, которую она выполняет. Рейтинг не статичен, он меняется, но плавно. Редкие «влеты» и «вылеты» бывают только на коренных изменениях экономики (типа пандемии).

Что с этим рейтингом делать, чтоб он вам был полезен?

Во-первых, определите, какой мотив (или комбинация мотивов ) для вас главенствует. Во-вторых, найдите тройку отраслей (я взяла только самые «макушки» рейтинга), которые максимальны для вашего пересечения. Дальше — пробуйте попасть туда, исходя из ваших конкурентных преимуществ. Я понимаю, что это звучит как «мыши, станьте ежиками». Но реально это работает именно так. И разобраться самому возможно.

Вам, конечно, кажется, что самый важный вопрос — а как попасть в выбранную отрасль? Смею вас уверить, что «как попасть» совсем не самое сложное — это просто карьерная технология.

Значительно важнее то, что я пишу сейчас, — выбрать, куда попасть. Потому что мой опыт говорит: большинство из вас совершенно не представляют вашу следующую точку роста. Отсюда одна из самых характерных проблем — приходя к любому карьерному консультанту, вы в качестве следующей цели чаще всего называете одну из двух желанных индустрий: например, интернет (там все растет, интересно и деньги) и сырье (там деньги и стабильно). А, оказывается, вариантов-то много больше. И значит, вероятность перехода много выше.

Поэтому, простите за занудство, — перед тем, как понять, как попасть, достали чистые листочки, нарисовали четыре кубика карьеры — власть, безопасность, деньги, интересность — и задумались: а какая комбинация драйвит вас. А дальше стали думать — а в какие отрасли и как мне с этой комбинацией идти? Вот так постепенно и получится так называемая «осознанная карьера», о которой пекутся карьерные консультанты. Это всего лишь четыре правильно заполненных квадратика.

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