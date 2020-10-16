Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.10
77,94
91,45
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.

«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.
Иллюстрация: личный архив Алены Владимирской

Если хотите добиться карьерного роста, то важно в первую очередь определиться с отраслью, в которой будете развиваться. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать о четырех кубиках успешной карьеры.

#ПРОГНОЗЫ#КАРЬЕРА#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Алена Владимирская, основатель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», карьерный консультант:

— Начну с крамольного — уверена, что, вопреки мнению тысяч карьерных консультантов, у любого из нас нет такого мотива в жизни, как стремление к карьерному росту. Все мотивы, движущие нашу карьеру, проще, приземленнее и разложены в четырех кубиках, такая осовремененная пирамида Маслоу: деньги, власть, интересные проекты, безопасность (страх потерять работу).

Редко человека двигает вперед один кубик — чаще комбинация из этих четырех: например, власть и деньги. Но я уверена, что двигают именно эти мотивы, а не какое-то абстрактное желание расти (потому что сам рост, как любой выход из зоны комфорта, никому не сдался).

А теперь самое важное.

Если вы знаете свой основной мотив или комбинацию этих мотивов и что в них главенствует, то далее достаточно понять, в какие отрасли вам идти. И вот вам мой рейтинг и антирейтинг (где максимально плохо с реализацией ваших мотивов) отраслей на 2020 г. — первую половину 2021 г.

Объяснюсь. Конечно, карьерный рост зависит не только от отрасли, но и от личности. И от функции, которую человек выполняет. Все так. И выбор отрасли гарантий, конечно, не дает. Но это базовый фундамент, который значительно усиливает или усложняет шансы достижения вашей цели.

Есть отрасли, где сейчас денег больше, чем в других, поэтому там кубик денег самый достижимый. Есть отрасли, которые сейчас на сломе, резко внедряют новые технологии, где происходит замена процессов, и там большая вероятность интересных проектов. И так далее.

Еще один момент. Этот рейтинг не «отлит в бетоне». Конечно, он меняется. Очень редко он меняется резко. Чаще отрасли плавно выбывают из рейтинга или там появляются (плавно — это три-пять лет). Но бывают и резкие движения — ну, например, убил коронавирус авиа или туризм, отрасли вылетели.

Но, повторюсь, это редкое явление. Итак, рейтинги и антирейтинги отраслей с точки зрения четырех кубиков карьеры (деньги, власть, интересность, безопасность).

Деньги (рейтинг самых перспективных сейчас) — внимание, тут считаются не обороты бизнеса, а средние зарплаты в отрасли!

1. Интернет

2. Банки и финансы

3. Игры и е-коммерция

4. Многопрофильные холдинги и управление активами

5. Сырье

Деньги (антирейтинг):

1. Horeca

2. Музыка, парки, выставки, театр (как одна отрасль)

3. Услуги физическим лицам

4. Образование

5. Армия и полиция

Безопасность в понимании карьеры (вероятность потерять работу) — рейтинг:

1. Госслужба

2. Банки и финансы

3. Фарма

4. Нефть и газ

5. Интернет

Безопасность (антирейтинг):

1. Horeca

2. Розничная непродовольственная торговля

3. Медиа и СМИ

4. Автомобилестроение и обслуживание

5. Стройка и управление недвижимостью

Интересные проекты (рейтинг):

1. E-коммерция

2. Агро

3. Образование

4. Фудтех

5. Интернет

Интересные проекты (антирейтинг):

1. ЖКХ

2. Армия и полиция

3. Оптовая торговля

4. Страхование

5. Классическая логистика

Власть и влияние (рейтинг):

1. Госслужба

2. Медиа и СМИ

3. Оборонная промышленность

4. Нефтяная и газовая промышленность

5. Армия и полиция

Власть и влияние (антирейтинг):

1. Horeca

2. Консалтинг

3. Музыка, искусство, парки и музеи, выставки (как одна отрасль)

4. Оптовая торговля

5. Услуги физическим лицам

Еще раз повторю базовые принципы: никакое попадание в отрасль не дает гарантий, что вы достигнете своей цели. Оно только ускоряет или, наоборот, усложняет процесс. Отрасль не единственная причина достижения или недостижения цели. Еще все очень зависит от личности и от функции, которую она выполняет. Рейтинг не статичен, он меняется, но плавно. Редкие «влеты» и «вылеты» бывают только на коренных изменениях экономики (типа пандемии).

Что с этим рейтингом делать, чтоб он вам был полезен? 

Во-первых, определите, какой мотив (или комбинация мотивов ) для вас главенствует. Во-вторых, найдите тройку отраслей (я взяла только самые «макушки» рейтинга), которые максимальны для вашего пересечения. Дальше — пробуйте попасть туда, исходя из ваших конкурентных преимуществ. Я понимаю, что это звучит как «мыши, станьте ежиками». Но реально это работает именно так. И разобраться самому возможно.

Вам, конечно, кажется, что самый важный вопрос — а как попасть в выбранную отрасль? Смею вас уверить, что «как попасть» совсем не самое сложное — это просто карьерная технология.

Значительно важнее то, что я пишу сейчас, — выбрать, куда попасть. Потому что мой опыт говорит: большинство из вас совершенно не представляют вашу следующую точку роста. Отсюда одна из самых характерных проблем — приходя к любому карьерному консультанту, вы в качестве следующей цели чаще всего называете одну из двух желанных индустрий: например, интернет (там все растет, интересно и деньги) и сырье (там деньги и стабильно). А, оказывается, вариантов-то много больше. И значит, вероятность перехода много выше.

Поэтому, простите за занудство, — перед тем, как понять, как попасть, достали чистые листочки, нарисовали четыре кубика карьеры — власть, безопасность, деньги, интересность — и задумались: а какая комбинация драйвит вас. А дальше стали думать — а в какие отрасли и как мне с этой комбинацией идти? Вот так постепенно и получится так называемая «осознанная карьера», о которой пекутся карьерные консультанты. Это всего лишь четыре правильно заполненных квадратика.

>>> Читайте также на DK.RU: «Решать вопрос выгорания средствами от усталости — как таблетками от мигрени лечить понос»

Обсудить

Автор: Екатерина Тарханова
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Татьяна Черниговская: «Запахло Дарвином. 2020 год взрывает мозг стандартного человека»Татьяна Черниговская: «Запахло Дарвином. 2020 год взрывает мозг стандартного человека»
  • УГМК раскрыла подробности стройки на 1,6 млрд руб. рядом с набережной ИсетиУГМК раскрыла подробности стройки на 1,6 млрд руб. рядом с набережной Исети
  • На одном из крупнейших заводов Урала неожиданно сменился генеральный директорНа одном из крупнейших заводов Урала неожиданно сменился генеральный директор
  • Кто оплатил лечение Навального, новые ТЦ открываются полупустыми. Главное 14 октябряКто оплатил лечение Навального, новые ТЦ открываются полупустыми. Главное 14 октября
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.