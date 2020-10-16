«В интернете будут деньги, в e-commerce интересно». Рейтинг карьерных отраслей на 2021 г.
Если хотите добиться карьерного роста, то важно в первую очередь определиться с отраслью, в которой будете развиваться. Чтобы сделать правильный выбор, нужно знать о четырех кубиках успешной карьеры.
Алена Владимирская, основатель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской», карьерный консультант:
— Начну с крамольного — уверена, что, вопреки мнению тысяч карьерных консультантов, у любого из нас нет такого мотива в жизни, как стремление к карьерному росту. Все мотивы, движущие нашу карьеру, проще, приземленнее и разложены в четырех кубиках, такая осовремененная пирамида Маслоу: деньги, власть, интересные проекты, безопасность (страх потерять работу).
Редко человека двигает вперед один кубик — чаще комбинация из этих четырех: например, власть и деньги. Но я уверена, что двигают именно эти мотивы, а не какое-то абстрактное желание расти (потому что сам рост, как любой выход из зоны комфорта, никому не сдался).
А теперь самое важное.
Если вы знаете свой основной мотив или комбинацию этих мотивов и что в них главенствует, то далее достаточно понять, в какие отрасли вам идти. И вот вам мой рейтинг и антирейтинг (где максимально плохо с реализацией ваших мотивов) отраслей на 2020 г. — первую половину 2021 г.
Объяснюсь. Конечно, карьерный рост зависит не только от отрасли, но и от личности. И от функции, которую человек выполняет. Все так. И выбор отрасли гарантий, конечно, не дает. Но это базовый фундамент, который значительно усиливает или усложняет шансы достижения вашей цели.
Есть отрасли, где сейчас денег больше, чем в других, поэтому там кубик денег самый достижимый. Есть отрасли, которые сейчас на сломе, резко внедряют новые технологии, где происходит замена процессов, и там большая вероятность интересных проектов. И так далее.
Еще один момент. Этот рейтинг не «отлит в бетоне». Конечно, он меняется. Очень редко он меняется резко. Чаще отрасли плавно выбывают из рейтинга или там появляются (плавно — это три-пять лет). Но бывают и резкие движения — ну, например, убил коронавирус авиа или туризм, отрасли вылетели.
Но, повторюсь, это редкое явление. Итак, рейтинги и антирейтинги отраслей с точки зрения четырех кубиков карьеры (деньги, власть, интересность, безопасность).
Деньги (рейтинг самых перспективных сейчас) — внимание, тут считаются не обороты бизнеса, а средние зарплаты в отрасли!
1. Интернет
2. Банки и финансы
3. Игры и е-коммерция
4. Многопрофильные холдинги и управление активами
5. Сырье
Деньги (антирейтинг):
1. Horeca
2. Музыка, парки, выставки, театр (как одна отрасль)
3. Услуги физическим лицам
4. Образование
5. Армия и полиция
Безопасность в понимании карьеры (вероятность потерять работу) — рейтинг:
1. Госслужба
2. Банки и финансы
3. Фарма
4. Нефть и газ
5. Интернет
Безопасность (антирейтинг):
1. Horeca
2. Розничная непродовольственная торговля
3. Медиа и СМИ
4. Автомобилестроение и обслуживание
5. Стройка и управление недвижимостью
Интересные проекты (рейтинг):
1. E-коммерция
2. Агро
3. Образование
4. Фудтех
5. Интернет
Интересные проекты (антирейтинг):
1. ЖКХ
2. Армия и полиция
3. Оптовая торговля
4. Страхование
5. Классическая логистика
Власть и влияние (рейтинг):
1. Госслужба
2. Медиа и СМИ
3. Оборонная промышленность
4. Нефтяная и газовая промышленность
5. Армия и полиция
Власть и влияние (антирейтинг):
1. Horeca
2. Консалтинг
3. Музыка, искусство, парки и музеи, выставки (как одна отрасль)
4. Оптовая торговля
5. Услуги физическим лицам
Еще раз повторю базовые принципы: никакое попадание в отрасль не дает гарантий, что вы достигнете своей цели. Оно только ускоряет или, наоборот, усложняет процесс. Отрасль не единственная причина достижения или недостижения цели. Еще все очень зависит от личности и от функции, которую она выполняет. Рейтинг не статичен, он меняется, но плавно. Редкие «влеты» и «вылеты» бывают только на коренных изменениях экономики (типа пандемии).
Что с этим рейтингом делать, чтоб он вам был полезен?
Во-первых, определите, какой мотив (или комбинация мотивов ) для вас главенствует. Во-вторых, найдите тройку отраслей (я взяла только самые «макушки» рейтинга), которые максимальны для вашего пересечения. Дальше — пробуйте попасть туда, исходя из ваших конкурентных преимуществ. Я понимаю, что это звучит как «мыши, станьте ежиками». Но реально это работает именно так. И разобраться самому возможно.
Вам, конечно, кажется, что самый важный вопрос — а как попасть в выбранную отрасль? Смею вас уверить, что «как попасть» совсем не самое сложное — это просто карьерная технология.
Значительно важнее то, что я пишу сейчас, — выбрать, куда попасть. Потому что мой опыт говорит: большинство из вас совершенно не представляют вашу следующую точку роста. Отсюда одна из самых характерных проблем — приходя к любому карьерному консультанту, вы в качестве следующей цели чаще всего называете одну из двух желанных индустрий: например, интернет (там все растет, интересно и деньги) и сырье (там деньги и стабильно). А, оказывается, вариантов-то много больше. И значит, вероятность перехода много выше.
Поэтому, простите за занудство, — перед тем, как понять, как попасть, достали чистые листочки, нарисовали четыре кубика карьеры — власть, безопасность, деньги, интересность — и задумались: а какая комбинация драйвит вас. А дальше стали думать — а в какие отрасли и как мне с этой комбинацией идти? Вот так постепенно и получится так называемая «осознанная карьера», о которой пекутся карьерные консультанты. Это всего лишь четыре правильно заполненных квадратика.
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