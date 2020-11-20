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Врачи выступили против смены главы детской больницы

Врачи выступили против смены главы детской больницы
Иллюстрация: ОДКБ №1

«Жесткие изменения сейчас никому не нужны». Сотрудники Свердловской областной детской больницы №1 собирают подписи против увольнения главного врача Олега Аверьянова.

#МЕДИЦИНА#НОВОСТИ

Срок контракта у главного врача ОДКБ №1 Олега Аверьянова истекает в начале декабря, и свердловский Минздрав уже уведомил главврача, что не будет его продлевать, пишет ЕАН. Сотрудники больницы начали сбор подписей против увольнения.

Сейчас, во время пандемии, когда все и так устали, нам нужны не потрясения, нам нужна поддержка и стабильность. Больница только начала развиваться, начались ремонты, был сформирован кадровый состав. А если у нас будет каждые три года меняться руководство, о каком развитии можно говорить? Жесткие изменения сейчас никому не нужны. И государство, и сама действительность ставят перед нами другие задачи: лечить и помогать, — рассказали ЕАН в больнице, отметив, что глава ОДКБ №1 внес большой вклад в развитие лечебной базы и пациентоориентированного подхода.

На данный момент собрано уже свыше 500 подписей. В больнице предполагают, что для замены главы больницы уже есть согласованная кандидатура. В свердловском минздраве отказались комментировать эту ситуацию до появления официальной информации о том, что контракт с Олегом Аверьяновым продлен не будет.

Как писал DK.RU, медицина региона сейчас переживает очень сложное время. В частности, стало известно, что врачей ЦГКБ №24 Екатеринбурга, работающих в «красной зоне» с больными коронавирусом, с декабря лишают общежития. Они могли находиться там, чтобы не подвергать риску своих родственников. Кроме того, им перестали выдавать триазавирин и гриппферон, которые медики пьют в целях профилактики. Врачи уверены, что эти меры вводятся в целях экономии.

В обращении к депутатам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что на борьбу с коронавирусом с начала пандемии в регионе направлено около 15 млрд руб., из них 5,7 млрд руб. — средства областного бюджета.

Автор: Анна Хлебникова
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