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Новый рекорд числа заболевших, помощь из Москвы, 15 млрд руб. затрат. Главное о COVID-19

Новый рекорд числа заболевших, помощь из Москвы, 15 млрд руб. затрат. Главное о COVID-19
Иллюстрация: DK.RU

В Свердловской области число заболевших коронавирусом не опускается ниже 300 человек в сутки. На помощь уральским медикам прибыла бригада столичных специалистов.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

На борьбу с коронавирусом с начала пандемии в Свердловской области направлено около 15 млрд руб., из них 5,7 млрд руб. — средства областного бюджета. Об этом на заседании свердловского Заксобрания рассказал губернатор Евгений Куйвашев.

По его словам, около 2,3 млрд руб. из федерального бюджета было направлено на перепрофилирование и оснащение коечного фонда. Порядка 5,8 млрд руб. выделено на стимулирующие выплаты медработникам. Более 18 млрд руб. выплачено многодетным родителям, 5 млрд руб. составил объем выплат пособий по безработице.

Для помощи с лечением в Екатеринбург прибыли московские врачи. Как сообщает столичный департамент здравоохранения, московские специалисты поделятся накопленным опытом, помогут отработать методики лечения, которые хорошо зарекомендовали себя в реанимационной и терапевтической практике в столице.

Ранее такие бригады врачей из Москвы уже направляли во многие регионы, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом была серьезная. В частности, в Казахстан, Узбекистан, республику Северная Осетия — Алания, Ингушетию, Удмуртию, Дагестан, в Забайкальский край, во Владимирскую и Псковскую области, на Камчатку в ХМАО и ЯНАО, напоминает JustMedia.ru.

По данным регионального оперштаба на 17 ноября, в Свердловской области зарегистрировано 349 новых случаев COVID-19, из них 191 — в Екатеринбурге. Выписан 351 человек. Общее количество зафиксированных в регионе случаев коронавируса достигло 41 361, выписано 33 519 человек.

Автор: Анна Хлебникова
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