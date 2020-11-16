На врачах стали экономить, а заболеваемость COVID-19 по-прежнему растет

Медиков ЦГКБ №24, работающих с больными коронавирусом, хотят лишить обсерваторов. Они уверены, это делается из экономии. Между тем, в Екатеринбурге очередной всплеск заболевших.

Врачей ЦГКБ №24 Екатеринбурга, работающих в «красной зоне» с больными коронавирусом, лишают общежития. Об этом URA.RU сообщили сами медики.

У нас в хирургическом корпусе под общежитие переведены два этажа плюс часть сотрудников после работы отвозят в гостиницу «Максим», — рассказал URA.RU медработник. — Это очень удобно, чтобы не ездить после каждой смены домой, не подвергать риску своих близких, ведь медики регулярно заражаются коронавирусом, хоть и работаем в защите.

Однако недавно им объявили, что с декабря им перестанут предоставлять места в общежитии и гостинице. «Сказали: будет, как во всех других больницах. Когда мы спросили, как же нам быть, если мы не хотим подвергать риску своих родных (у многих дома дети, мужья или жены, пожилые родители), нам ответили: снимайте себе жилье», — рассказывают медики.

Врачи уверены, что эти меры вводятся в целях экономии. На днях им перестали выдавать триазавирин и гриппферон, которые медики пьют в целях профилактики.

Главный врач ЦГКБ №24 Алексей Малинкин отказался комментировать ситуацию, порекомендовав обратиться в горздрав Екатеринбурга. Оттуда пока ответа не поступило.

Как свидетельствуют многочисленные очевидцы, система здравоохранения Свердловской области переживает настоящий шок: врачей катастрофически не хватает, скорая помощь работает в авральном режиме — ждать вызова приходится больше десяти часов, бесплатных ПЦР-тестов и обследования на аппаратах КТ добиться заболевшие не могут.

На прошлой неделе сотрудники городской больницы Первоуральска, в которой открыт госпиталь для больных коронавирусом на 160 коек, направили в минздрав Свердловской области, прокуратуру и областное управление Роспотребнадзора жалобу на нарушение санитарных норм. Так, в больнице «красные» зоны практически не отделены от чистых, в приемном покое постоянные очереди, использованные защитные средства не утилизируются. Кроме того, работники больницы не были предупреждены об изменении условий труда. О работе с ковидными пациентами, то есть в «красной зоне», им сообщили при выходе на обычное дежурство, то есть поставили перед фактом, сообщается в письме.

В пресс-службе министерства здравоохранения Свердловской области Znak.com пообещали, что по данным фактам будет проведена проверка.

Как сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, за последние сутки в Свердловской области выявили 341 случай заражения. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 41 012 человек. Врачи официально подтвердили десять летальных исходов за минувшие 24 часа, всего же жертвами вируса стали 899 свердловчан.

Как добавляет JustMedia.ru, в тяжелом состоянии находятся 434 госпитализированных, 300 из них — в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 196 — на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести — 2116 пациентов. Остальные больные чувствуют себя удовлетворительно. За сутки из областных больниц выписались 346 человек. Общее число выписанных составляет 33 168 человек.

Свердловская область находится на пятом месте по общему количеству заболевших в РФ, писал DK.RU. Больше зараженных коронавирусом выявили в Нижегородской области (48 210), Санкт-Петербурге (83 743), Московской области (97 467) и Москве (516 574).