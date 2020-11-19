Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 19.11
75,92
90,23
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

ТФОМС подсчитал, сколько средств ушло на тестирование по коронавирусу

ТФОМС подсчитал, сколько средств ушло на тестирование по коронавирусу
Иллюстрация: pixabay.com

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) потратил 630 млн руб. на тестирование свердловчан в рамках профилактики распространения в регионе COVID-19.

#КОРОНАВИРУС#НОВОСТИ

Как рассказали в ТФОМС, расходы не были заложены в бюджет, поэтому фонду пришлось выделять на это собтсвенные средства. При этом все остальные программы в рамках ОМС оплачивались согласно изначальным планам, в том числе за счет федерального трансферта в размере 992 млн руб.

В областном оперштабе по борьбе с распространением инфекции сообщают, что в сутки проводится около 20 000 тестов. Так, по данным на 18 ноября, за сутки в Свердловской области исследовали 19 923 проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 18 696 человек. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 525 693.

Тем временем свердловский минздрав поручил подключить к проведению тестов на коронавирус Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Также обследование на РНК SARS-CoV-2 при заборе мазка из носоглотки и ротоглотки будет проводить Демидовская городская больница Нижнего Тагила.

Ранее DК.RU сообщал, что с 17 ноября региональные власти намерены штрафовать лаборатории, если они не выдадут результаты в течение 48 часов. 

Вице-губернатор Павел Креков также заверил, что власти региона не рассматривают вариант введения локдауна в Свердловской области, поскольку ситуация с заболеваемостью стабильная:

На протяжении последних трех дней количество поступивших меньше, чем количество выбывших. Основания для осторожного оптимизма есть.

При этом заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. За последние сутки выявлено 369 новых случаев инфицирования — это абсолютный рекорд за все время пандемии. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 42 088, сообщает JustMedia.ru, а общее число выписанных достигло 34 253 человек.

Ранее врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев неоднократно отмечал, что ограничительных мер, которые введены в регионе, недостаточно для того, чтобы остановить или замедлить распространение вируса.

При наблюдении за развитием эпидемии в Европе и оценке соразмерности принятых антиковидных мер там с ситуацией у нас в Свердловской области растет тревога за близких. Молишься про себя за всех медиков — лишь бы выстояли, за каждого заболевшего — лишь бы не утяжелились, за близких — лишь бы не заразились, — добавил он.

Автор: Инна Вейн
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • Менять работу раз в год и делать параллельно много дел — для наших детей это будет нормойМенять работу раз в год и делать параллельно много дел — для наших детей это будет нормой
  • На Среднем Урале наградили предпринимателей. Они пополнили бюджет на 10,2 млрд руб.На Среднем Урале наградили предпринимателей. Они пополнили бюджет на 10,2 млрд руб.
  • Очередное легендарное заведение общепита закрылось в ЕкатеринбургеОчередное легендарное заведение общепита закрылось в Екатеринбурге
  • «Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»«Налоговая видит все, а не приходит пока только потому, что копит информацию»
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.
Читайте лучшие публикации каждое утро. Подпишитесь на рассылку «Делового квартала».
Я даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.