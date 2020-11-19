ТФОМС подсчитал, сколько средств ушло на тестирование по коронавирусу

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) потратил 630 млн руб. на тестирование свердловчан в рамках профилактики распространения в регионе COVID-19.

Как рассказали в ТФОМС, расходы не были заложены в бюджет, поэтому фонду пришлось выделять на это собтсвенные средства. При этом все остальные программы в рамках ОМС оплачивались согласно изначальным планам, в том числе за счет федерального трансферта в размере 992 млн руб.

В областном оперштабе по борьбе с распространением инфекции сообщают, что в сутки проводится около 20 000 тестов. Так, по данным на 18 ноября, за сутки в Свердловской области исследовали 19 923 проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 18 696 человек. Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 2 525 693.

Тем временем свердловский минздрав поручил подключить к проведению тестов на коронавирус Областной центр профилактики и борьбы со СПИДом. Также обследование на РНК SARS-CoV-2 при заборе мазка из носоглотки и ротоглотки будет проводить Демидовская городская больница Нижнего Тагила.

Ранее DК.RU сообщал, что с 17 ноября региональные власти намерены штрафовать лаборатории, если они не выдадут результаты в течение 48 часов.

Вице-губернатор Павел Креков также заверил, что власти региона не рассматривают вариант введения локдауна в Свердловской области, поскольку ситуация с заболеваемостью стабильная:

На протяжении последних трех дней количество поступивших меньше, чем количество выбывших. Основания для осторожного оптимизма есть.

При этом заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти. За последние сутки выявлено 369 новых случаев инфицирования — это абсолютный рекорд за все время пандемии. Общее количество зафиксированных в регионе случаев составляет 42 088, сообщает JustMedia.ru, а общее число выписанных достигло 34 253 человек.

Ранее врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев неоднократно отмечал, что ограничительных мер, которые введены в регионе, недостаточно для того, чтобы остановить или замедлить распространение вируса.