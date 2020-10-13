«COVID-19 бьет рекорды во всем мире. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне»

Александр Соловьев, врач, эксперт лабораторной диагностики:

— В России на прошедших выходных впервые за сутки зафиксировали более 13 тыс. новых случаев коронавируса. Очевидно, что ковид бьет рекоды, причем бьет их по всему миру: в Европе было зафиксировано более 100 тыс. новых случаев за сутки, отдельные европейские страны каждый день также бьют рекорды по количеству новых случаев, мировой рекорд по суточному приросту заболевших тоже установлен и каждый день перебивается.

Это общая тенденция, которая говорит о том, что вирус получает все большее распространение, застрагивая различные слои населения. Сама по себе тенденция роста числа заболевших опасна. Вирус распространяется быстрее, чем при первой волне, но все подчеркивают важное наблюдение: высокая степень выявляемости пока что не коррелирует с цифрами госпитализации заболевших, наполнением реанимационных отделений и смертностью.

Все-таки во время первой волны рост заболевших сопровождался тяжелыми случаями. Очевидно, что нынешняя ситуация связана с тем, что инфицируется в большей степени молодое население, которое легче переносит инфекцию. Тем не менее, все настороженно относятся к происходящему, потому что неизбежно — с отсрочкой в несколько недель — будет происходить инфицирование и более старшей возрастной группы, что подтверждается данными эпидемиологических наблюдений. Как только мы перейдем к этому этапу, количество госпитализаций и наполненность реанимационных коек начнет расти.

К большому сожалению, российская статистика дает очень мало четкой информации по всему, что касается новых заболевших, смертей и так далее, лишь косвенно указывает на эпидемический процесс. Данные европейской статистики все-таки более полноценны.

Например, один из важных показателей — это число положительных ПЦР-тестов по отношению к проведенным тестам. В России на этот показатель вообще не обращают внимания, при этом, судя по цифрам, доля положительных тестов у нас подозрительно стабильна и находится на уровне 1,5%. А если мы возьмем любую европейскую страну, то там с конца лета-начала сентября идет устойчивый рост доли положительных тестов. Например, во Франции на прошлой неделе этот показатель составлял 11%, а у нас все еще 1,5%. Меня это заставляет задуматься: а полные ли цифры у нас отражаются в официальной статистике, потому что одно с другим как-то не коррелирует.

Официально сообщается, что Россия может выйти на плато в течение следующих 10-20 дней. На мой взгляд, это очень оптимистичный прогноз, потому что я не вижу никаких предпосылок к тому, чтобы мы приблизились к какому-то очередному плато.

Мегаполисы европейских стран демонстрируют устойчивую тенденцию к росту новых случаев. И даже те прогнозы, которые осторожно делали в конце сентября во Франции и Испании по поводу возможного развития событий в октябре, уже не оправдались. Несмотря на все меры ограничений, которые продолжают вводить в Европе, рост заболеваемости продолжается.

В России об ограничениях по распространению вируса говорить не приходится, кое-что предпринимают в Москве, но в субъектах никаких новых мер не внедряют, кроме усиления масочного режима. При этом у нас создаются другие узкие места, которые только способствуют распространению заболевания.

Общаясь с родственниками и друзьями, я выясняю, что у нас, например, существует столпотворение на плановые рентгенографические исследования: потому что придумали пускать всех через отдельный вход, а там маленькая комнатка.

Если раньше все ждали очереди в длинном коридоре и хоть как-то можно было соблюдать дистанцию между пациентами, то сегодня все вынуждены толпиться в одном месте.

Что сейчас?

Если взять для примера Свердловскую область, то там стабильный уровень Rt 1.1 держится уже более 10 дней. В Екатеринбурге в последние дни Rt увеличился до 1,46. Заболеваемость COVID-19 растет (на 100 000 населения) — за последнюю неделю в Свердловской области показатель 30,4, в Екатеринбурге — 46,9 (в Москве уже более 208!).

Динамика увеличения занятых коек в регионе негативная — +500 за последние 10 дней сентября, +800 за первые 10 дней октября (9.10 было занято 3855 коек).

Что это значит?

«Вторая» волна набирает мощность. Мы сильно отстаем от европейских показателей (примерно на 4-5 недель), но повторяем ту же динамику. В отдельных европейских мегаполисах сейчас уровень заболеваемости более 250 человек на 100 000 жителей, а Rt — более 1,4-1,5. Вирус активно распространяется в самых разных слоях населения, преимущественно через людей молодого возраста, но со все большим охватом старшей возрастной группы. Это будет сказываться на частоте госпитализации и тяжелых случаев в ближайшие 2-3 недели.

Что нас ждет в краткосрочной перспективе?

При сохранении динамики эпидпроцесса, сохраняющемся социальном уровне контактов и мер, реализуемых сейчас (акцент на масочном режиме и рекомендации оставаться дома для лиц 65+), с учетом усредненных показателей можно ожидать следующих показателей занятости коечного фонда: к 20 октября — 5200 коек, к 1 ноября — более 7 000, к 10 ноября — более 10 000, к 20 ноября — более 14 000 коек.

Может ли наша динамика эпидпроцесса отличаться от европейских стран?

Думаю, что нет. Будут сказываться региональные отличия, отличия в составе семей и особенности контактов людей разного поколения, но нужно ожидать схожей динамики. Москва это сейчас наглядно демонстрирует.

Выводы

1. Личная стратегия

Важно соблюдать масочный режим и меры профилактики.

Нужно самостоятельно сократить число личных социальных контактов, ограничить семейные и дружеские мероприятия, поездки в другие регионы. Посещая ТЦ, рестораны, фитнес-залы и т.п., нужно помнить о принципе социального дистанцирования и достаточного пространства для воздухообмена. Нужно избегать скученности, очередей и длительного ожидания получения любых услуг в условиях скопления людей в небольших помещениях.

Нужно заниматься профилактикой ОРВИ: режим сна, правильное питание, физическая нагрузка, вакцинация от гриппа, сезонная профилактика с использованием таких препаратов, как витамин С, витамин Д, растительные адаптогены.

2. Производственная стратегия

Важно реализовать максимально возможный комплекс мер профилактики ОРВИ на предприятии.

3. Общая стратегия мер

Необходимо усиление мер помимо усиления контроля соблюдения масочного режима, с сохранением работоспособности всех сфер, но с акцентом на социальном дистанцировании и предупреждении появления мест скопления людей.

Важно понимать, что введенные меры начинают сказываться как минимум через две недели.

4. Медицинские и эпидемиологические меры

Усиление работы для реализации стратегии «Быстрое и ранее тестирование, быстрое информирование, быстрая изоляция, раннее лечение». Нужно усиливать работу эпидемиологов с контактными. И, видимо, нужно пересматривать стратегию тестирования, добиваясь того, чтобы лаборатории не перегружались дублирующими исследованиями и изменяли тактику тестирования для контроля выздоровления. Тесты важнее для ранней диагностики и раннего выявления контактных бессимптомных.

Соотношение заболеваемости и принимаемых мер по предотвращению коронавирусной инфекцией в Европе и России кардинально отличаются. Мы на порядок отстаем от Европы в том наборе мер, который позволил бы сократить возможность передачи вируса от одного человека к другому.

Европейские страны более интенсивно вводят меры ограничений, при этом они стараются избежать тотального карантина. Они не закрывают рестораны, но ограничивают рассадку внутри помещения, заполняя зал не более чем на 30%, разрешают посещение заведений и объектов сферы услуг только по предварительной записи, чтобы потом можно было созвониться с человеком и в случае чего локализовать очаг распространения вируса. И призывают ограничить социальные контакты.

У нас таких мер нет, и мы о них даже не говорим. В России все сконцентрировано вокруг соблюдения масочного режима и, с посыла Москвы, началось обсуждение по выведение 30% персонала на удаленку. Откровенно говоря, этого недостаточно.

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