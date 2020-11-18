«Молишься про себя за всех медиков». В регионе рекордное число заболевших COVID-19

Власти Свердловской области говорят, что ни о каком локдауне речи не идет. По мнению чиновников, ситуация в регионе даже улучшается, и есть повод для оптимизма.

Минпромторг Свердловской области обязал рестораны оснастить барные стойки защитными экранами, кроме того, необходимо предусмотреть наличие индивидуальных защитных экранов для сотрудников, которые работают в зале.

В объектах питания рабочие места (стойка администратора, барная стойка и т. д.) должны быть оборудованы защитными экранами. В случае отсутствия технической возможности установки защитных экранов на рабочих местах допускается использование обслуживающим персоналом индивидуальных защитных экранов, — говорится в документе.

Также сегодня во время брифинга вице-губернатор Павел Креков рассказал об изменениях в тестировании на коронавирус. По его словам, чтобы вернуться к работе после болезни, нужно будет предоставить один отрицательный тест вместо двух.

Также он рассказал, что теперь лаборатории, которые делают тест на коронавирус, будут штрафовать, если они не выдадут результаты тестирования в течение 48 часов. Правило будет распространяться на тесты, которые поступили в лаборатории с 17 ноября.

Вице-губернатор заверил, что власти региона не рассматривают вариант введения локдауна в Свердловской области, поскольку ситуация с заболеваемостью стабильная:

На протяжении последних трех дней количество поступивших меньше, чем количество выбывших. Основания для осторожного оптимизма есть.

Особенно интересно такие заявления звучат на фоне роста заболеваемости. За последние сутки в регионе был поставлен абсолютный рекорд по количеству новых случаев коронавируса за все время пандемии. Как сообщает JustMedia.ru, по данным на 18 ноября в регионе зафиксировано 358 случаев коронавируса. 235 случая приходится на жителей Екатеринбурга. Общее число инфицированных с начала пандемии — 41 719 человек.

DК.RU также сообщал, что для помощи в Екатеринбург прибыли московские врачи.

Ранее врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев неоднократно отмечал, что ограничительных мер, которые введены в регионе, недостаточно для того, чтобы остановить или замедлить распространение вируса.

При наблюдении за развитием эпидемии в Европе и оценке соразмерности принятых антиковидных мер там с ситуацией у нас в Свердловской области растет тревога за близких. Молишься про себя за всех медиков — лишь бы выстояли, за каждого заболевшего — лишь бы не утяжелились, за близких — лишь бы не заразились, — добавил он.

В Екатеринбурге по-прежнему проводятся массовые мероприятия, например, на прошлой неделе прошел концерт Би-2 в Екатеринбург-ЭКСПО, где собрались тысячи людей. Также продолжаются продажи билетов на концерт Полины Гагариной, который должен состояться в выставочном центре 29 ноября.