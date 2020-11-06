Новым полпредом в УрФО назначат министра строительства Владимира Якушева

Нынешний полномочный представитель президента на Урале Николай Цуканов занимает свой пост с 2018 г. По сообщениям источников, на его должность рассматривали также губернатора Санкт-Петербурга.

Новым полномочным представителем президента России в УрФО могут назначить министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева, пишет «Коммерсант-Урал» со ссылкой на свои источники. Официальных заявлений о скором назначении пока не было.

Напомним, нынешний полпред в УрФО Николай Цуканов заступил на пост полномочного представителя президента по УрФО в 2018 г. В числе своих приоритетов на Урале он называл контроль за исполнением гособоронзаказа, регулирование межэлитных конфликтов и перезагрузку работы местного самоуправления в округе.

До своего назначения Николай Цуканов был губернатором Калининградской области (с 2010 по 2016 гг.), затем, с 28 июля 2016 г. по 25 декабря 2017 г., занимал пост полпреда в СЗФО, а с 25 декабря 2017 г. — помощника президента РФ. В этом году ему исполнилось 55 лет.

Известно, что с 26 октября Николай Цуканов находится в отпуске, пресс-служба полпредства не комментирует сообщения о возможной смене руководства.

Что касается Владимира Якушева, то он родился 14 июня 1968 г. в Нефтекамске (Башкирия). Окончил Тюменский государственный университет. В 2001–2005 гг. занимал должность вице-губернатора Тюменской области, затем около полугода был главой Тюмени. С 2005 по 2018 г. был губернатором Тюменской области. В 2018 г. Владимир Путин назначил Якушева министром строительства и ЖКХ России.

Как пишет Znak.com, на должность полпреда в УрФО также рассматривали депутата Госдумы Павла Крашенинникова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.