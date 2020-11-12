После выхода младшеклассников с каникул заболеваемость ОРВИ выросла почти в 1,5 раза

Такие данные озвучил главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов. Он также сказал, что для здоровья свердловчан проведение новогодних мероприятий лучше ограничить.

Главный эпидемиолог Свердловской области Александр Харитонов провел пресс-конференцию, на которой рассказал об обстановке в регионе.

Три дня прошло, как школьники вышли с каникул, а заболеваемость ОРВИ подскочила на 48%, — заявил медик.

По его мнению, причина такого роста — родительское поведение:

Родители отправляют в школу заболевших детей. Где может подхватить вирус ребенок в школе? Главным образом — заразиться от одноклассника, который пришел в школу с недомоганием. Родители должны понимать: нельзя вечером «подлечить» ребенка и отправить на уроки — он не выздоровел за это время и все равно разболеется. Лучше сразу взять больничный и остаться с ребенком дома — он и сам быстрее поправится, и не заразит других детей и педагогов. Учителя, к слову, — вторые по степени заражаемости после врачей.

Напомним, с 9 ноября в классы с каникул вернулись ученики 1-5 классов. Более старшие школьники пока обучаются на дистанте. Губернатор заявил, что власти рассматривают возможность вывести в офлайн старшеклассников, однако пока распоряжения об этом нет.

Отметим, дети подвержены коронавирусу меньше, чем другие возрастные категории, — такие цифры приводит региональный оперштаб по борьбе с распространением инфекции.

Александр Харитонов также отметил, что в этом году усилия эпидемиологов направлены на предотвращение резкого роста заболеваемости по гриппу. «Если в январе к ковиду добавится традиционный грипп, будет сложно. Поэтому наша задача — максимальная вакцинация населения», — заявил Харитонов и добавил, что третий год подряд эпидпорог по гриппу остается достаточно низким, потому что прививками охвачено более 30% свердловчан.

В прошлом году прививки от гриппа получили 57% населения, в этом хотим добиться показателя в 60%, — собщил эпидемиолог.

Во многом январской вспышке инфекций способствует широкое отмечание новогодних праздников. В этот году, по мнению Харитонова, было бы целесообразно ограничить мероприятия.

На Новый год, я считаю, необходимо отказаться от массовых мероприятий. Новый год надо встречать дома, в кругу семьи. Коронавирус рядом с нами, а соблюдать требования инфекционной безопасности мы не умеем — об этом красноречиво говорят цифры с заболеваемостью среди школьников, — отметил Александр Харитонов.

Такой же позиции — отменить массовые мероприятия — придерживаются и власти. Как рассказывал DK.RU, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский сообщил, что строить традиционный ледовый городок на Площади 1905 года не будут: поставят только елку и несколько палаток с теплым питьем.

Мы не должны провоцировать скопление большого количества людей. Планируем поставить 5-8 палаток, чтобы можно было купить чай, кофе, булочку, и установить елку: ковид ковидом, но людям хочется светлого. Ставить ограждение, скорее всего, тоже не будем, потому что там появится скопление людей. Праздников и больших мероприятий не планируем.

Мэр отметил, что сэкономленные на строительстве ледового городка средства направят на поддержку больниц, службы скорой помощи, городского транспорта. Как рассказывал DK.RU, строительство ледового городка ежегодно обходилось бюджету в 17-20 млн руб.

Ранее DK.RU сообщал, что в городе отказываются и от проведения детских новогодних елок. Это связано с тем, что федеральный Роспотребнадзор до 1 января запретил мероприятия с посещаемостью свыше 50 человек.

Ситуация с COVID-19 в регионе также остается сложной. Оперштаб сообщил о том, что за последние сутки зафиксировано сразу 314 новых случаев — это максимум за последние два месяца. Всего за время пандемии коронавирусом в регионе инфицировались 39 690 человек. напоминает JustMedia.ru, За это время выздоровел и выписался из больниц 31 831 пациент, умерли 865.

Между тем, руководитель лабораторных проектов группы медицинских компаний МЕДМА Александр Соловьев предположил, что к концу года СOVID-19 переболеет около 40% населения России.

Как измерить масштаб эпидемии? Первый способ: оценить реальную заболеваемость в стабильных группах. Губернаторы: 21 [из 85] перенесли СOVID — это 24,4%. Государственная дума: [инфицированы] 117 депутатов — 26%. Второй способ: оценить уровень серопозитивности в репрезентативной группе — доля людей с антителами G. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что коронавирусом переболели от 2,5 до 3 миллионов москвичей — это 19,7-23,6%. [Можно предположить, что] к концу 2020 года до 40% населения России встретятся с SARS-CoV-2, — написал Соловьев в своем блоге.

По его мнению, этого недостаточно для остановки эпидемии, но такого уровня коллективной защиты должно хватить для замедления распространения вируса.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/708242.html