Из-за пандемии в Екатеринбурге отказываются от новогодних елок и грозят закрыть ТРЦ

Единого мнения по поводу новогодних елок у городских и областных властей нет. В мэрии рекомендуют перенести праздники на январь 2021 г., областные чиновники не хотят оставлять детей без Деда Мороза.

Торговые центры Екатеринбурга, в частности ТЦ «Кит», могут закрыть из-за нарушений эпидемиологических требований. Об этом во время прямого эфира на Е1 заявил мэр Александр Высокинский:

Там, где есть нарушения, мы выносим предупреждения, иногда в последний раз. Если видим, что нас не слышат, тут уже работают другие механизмы. Мы делаем всe возможное, чтобы не закрывать ТЦ, школы, рестораны, не останавливать бизнес. Если не будут соблюдать элементарные правила, то тогда нам придется все это дело закрывать.

В ТЦ «Кит» при этом удивлены высказыванием мэра, там отмечают, что неукоснительно исполненяют Указ губернатора Свердловской области. Представитель ТЦ рассказал DK.RU, что за время пандемии Роспотребнадзор и Администрация Ленинского района неоднократно проводил контрольные мероприятия по проверке соблюдения санитарных требований и ни одного нарушения норм со стороны администрации ТЦ КИТ не выявили:

Не было составлено никаких протоколов, предписаний или иных документов, фиксирующих нарушения требований Роспотребнадзора. В ТЦ строго соблюдаются все требования Роспотребнадзора, организован постоянный входной контроль на входных группах и бесконтактный замер температуры посетителей: не допускаются посетители без средств индивидуальной защиты (масок) и с повышенной температурой, также организованы дезинфекционные мероприятия в помещениях ТЦ, в том числе обработка поверхностей дверных ручек, кранов смесителей, оборудования и оснащения ТРЦ с использованием дезинфицирующих средств, повсеместно установлены диспенсеры с дезинфицирующим средством, обеспечено сквозное проветривание помещений ТЦ.

Перейти к жестким мерам контроля чиновников вынуждает сложная эпидемиологическая ситуация в регионе. Как пишет JustMedia.ru, в Свердловской области за минувшие сутки коронавирусом заразились 282 человека. 126 из них — жители Екатеринбурга. Общее количество зафиксированных в регионе случаев COVID-19 составляет 37 895.

Состояние 309 госпитализированных оценивается как тяжелое, 275 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 170 — на аппаратах ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано восемь случаев смерти больных COVID-19. Общее число умерших — 815 человек.

На фоне неутешительных цифр городские власти задумываются о том, чтобы перенести все праздничные мероприятия по случаю Нового года на январь 2021 г. Речь идет о новогодних елках, которые традиционно устраивают для детей в школах, детских садах и театрах. При этом пока что речи об отмене развлекательных новогодних мероприятий на улице не идет. Чиновники рассчитывают, что в городе будут работать катки и ледовые городки. Глава управления культуры мэрии Илья Марков рассказал «Коммерсант-Урал»:

Федеральным Роспотребнадзором до 1 января запрещены мероприятия с посещаемостью свыше 50 человек. Театры, школы, культурно-досуговые учреждения планируют эти мероприятия в январе, в каникулы, с посещаемостью до 50 человек.

Однако единого мнения по поводу проведения детских новогодних елок у областных и городских властей, похоже, нет. Например вице-губернатор Павел Креков во время прямого эфира на Е1 объявил, что лишать детей праздника никак нельзя:

Что касается Нового года, он будет. И праздник будет, даже в условиях пандемии. Станем разбивать на более мелкие группы коллективы и проводить больше елок, хотя и немножко по другой методике. Лишать праздника ни детей, ни горожан не собираемся, хотя постараемся сделать так, чтобы мероприятия прошли с соблюдением масочного режима. Будем надеяться, что Дед Мороз и Снегурочка никого не заразят.

Состоится ли одно из самых крупных новогодних мероприятий Екатеринбурга — «ЭкспоЁлка» в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», еще неизвестно. Журналисту DK.RU по телефону сообщили, что организаторы до конца дня готовят официальное заявление по поводу формата проведения праздника в этом году.