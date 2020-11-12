Глава минстроя новый, задачи — прежние. Дайджест рынка недвижимости

Главные события, произошедшие в стройсфере Екатеринбурга за две недели: старты новых проектов, резонансные решения властей, которые повлияют на будущее города, прогнозы и аналитика — на DK.RU.

DK.RU совместно с одним из ключевых игроков в стройсфере Уральского региона — НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» — представляет дайджест рынка недвижимости Екатеринбурга. Это главные события, произошедшие в стройсфере уральского мегаполиса за две недели: судьбоносные заявления первых лиц государства, которые повлияют на экономику, прогнозы экспертов и участников рынка, старты новых строек и актуальные мнения местных аналитиков. Все важное — по одной ссылке.

В России сменился глава минстроя

Прежний министр, Владимир Якушев, возглавит полпредство УрФО. Новым руководителем ведомства стал Ирек Файзуллин. Соответствующий указ 10 ноября подписал президент России Владимир Путин. С января 2020 г. Ирек Файзуллин занимал должность замминистра строительства и ЖКХ. На более высокий пост Файзуллина выдвинул премьер-министр Михаил Мишустин.

Ирек Файзуллин родился в Казани в 1962 г. В 1985 г. окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «промышленное и гражданское строительство». С 2002 по 2010 гг. руководил проектным институтом «Татинвестгражданпроект». В 2005-2010 гг. занимал пост замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана. В 2010 г. возглавил это ведомство после того, как Марат Хуснуллин ушел с этой должности на пост главы департамента строительства Москвы.

Отметим, Ирек Файзуллин — первый за долгие годы глава Минстроя с высшим профильным образованием. Михаил Мень, который занимал пост до Якушева, получил в вузах диплом режиссера и юриста, а также имел специальность машиниста башенного крана. Владимир Якушев был юристом и экономистом.

Еще будучи замминистра, Ирек Файзуллин принимал непосредственное участие в разработке и утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил строительства, а также курировал изменение в Градкодекс РФ в части государственного строительного надзора и совершенствовал систему ценообразования в строительстве. В результате Минстрой установил правила расчета индексов цен с учетом экономических особенностей каждого региона.

Новый глава уже сформулировал ключевую задачу министерства на ближайшие годы:

Нам необходимо добиться улучшения жилищных условий пяти миллионов граждан. В первую очередь нужно обеспечить рост количества вводимого в эксплуатацию жилья, — заявил Файзуллин.

Отметим, что работу Владимира Якушева, который с поста главы Минстроя РФ ушел на пост полномочного президента России в Уральском федеральном округе, девелоперы оценивают высоко. Среди достижений Якушева называют введение счетов эскроу, которые обеспечивают защиту дольщиков, и законопроект о реновации жилья по всей России: документ регулирует комплексное развитие территорий и расселение ветхого и аварийного жилья, а заодно предполагает комплексную реновацию промышленных территорий.

Под началом Якушева запустили в России и льготную ипотеку, которая стала драйвером отрасли во время пандемии. Программу запустили в апреле 2020 г. По первоначальному плану она должна была закончиться 1 ноября, однако программу продлили до июля 2021 г.

По мнению Данила Кузнецова, коммерческого директора компании «Атомстройкомплекс», продление действия программы льготной ипотеки — ожидаемое и стратегически правильное решение правительства РФ.

В условиях нестабильной финансовой ситуации, связанной в том числе с последствиями пандемии, ипотека стала ключевым инструментом для приобретения жилья, — отмечает Данил Кузнецов. — В «Атомстройкомплексе» сегодня объем сделок с участием ипотеки достигает рекордных 80%. Продление программы позволит застройщикам сохранить все планы по объемам строительства и вводу, следовательно, сохранить рабочие места в сфере строительства и смежных отраслях, а также обеспечит Свердловской области условия для достижения плановых показателей национального приоритетного проекта «Жилье и городская среда».

С привлечением льготной ипотеки можно приобрести, к примеру, квартиру в ЖК «Весна» на Вторчермете. Застройщик «Атомстройкомплекс» объявил о запуске строительства новой очереди комплекса. Это две секции высотой 10 и 27 этажей, сдача которых запланирована на I квартал 2022 г. Цена за квадратный метр в строящемся доме начинается от 58,5 тыс.руб.

Напомним, льготная ипотека под 6,5% позволяет оформить кредит на квартиру в новостройке сроком на 20 лет с первоначальным взносом от 15%. В Свердловской области на таких условиях можно получить до 6 млн руб.

В Екатеринбурге намерены застроить пустырь на Фурманова

Тем временем в Екатеринбурге начинают осваивать территории, которые долгое время пустовали, что не могло позитивно сказываться на внешнем виде города. Мэрия опубликовала проект застройки пустыря в границах улиц Фурманова – Белинского – продолжении ул. Большакова – р. Исеть.

Согласно документации на официальном портале администрации города, на этом месте появится новый жилой комплекс площадью 53 тыс. кв. м, где будет проживать 1,7 тыс. человек. Застройка займет 3,5 гектара.

Проект жилого комплекса и благоустройство территории вокруг него разработает архитектурное бюро бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева — ARCHINFORM.

Осваивать участок будут в четыре этапа. Первая очередь предполагает застройку со стороны ул. Большакова, там разместят дома от 17 до 24 этажей. Здесь же запроектирован детский сад на 150 человек.

На втором этапе будут построены дома от 9 до 14 этажей со стороны Белинского и набережной Исети. Третья очередь предполагает возведение 25-этажного дома, который будет выходить на ул. Фурманова и р. Исеть. На последнем этапе предполагается застроить участок на пересечении ул . Белинского – Фурманова. Там расположатся здания разной этажности от 3 до 25 этажей.

Кроме жилья в квартале планируется строительство подземного паркинга на 763 машино-места и открытых автостоянок на 24 автомобиля. Также проектом предполагается строительство офисного здания и кафе, а вдоль береговой линии Исети планируется организация рекреационной зоны — открытого общественного пространства городского значения. Реализовать проект планируют до 2025 г.

В документации сказано, что в перспективе вдоль набережной реки Исеть появится новая трамвайная линия.

Отметим, что ранее пустырь на Белинского — Фурманова рассматривали в качестве альтернативной площадки для строительства собора Святой Екатерины. Однако руководитель свердловского управления Росимущества Алексей Рогов говорил, что строительство объекта там невозможно, поскольку земельный участок на Фурманова находится в бессрочном пользовании управления ФСБ по Свердловской области, сообщал DK.RU.

Построить частный дом в России станет проще

Пока одни приобретают жилье в многоквартирных домах, другие мечтают об особняке. Согласно опросу НАФИ, каждый второй россиянин, рассматривающий покупку жилья в будущем, отдал бы предпочтение частному дому или коттеджу, а не квартире. Коронавирусные ограничения подчеркнули преимущества загородного проживания.

Для таких граждан Минстрой разработал единые стандарты предоставления госуслуг, связанных со строительством индивидуальных жилых домов. Документ пока не утвержден окончательно: в виде законопроекта он внесен в правительство.

Единые стандарты устанавливают формы заявлений о предоставлении услуг в сфере строительства индивидуального жилья, правила их подачи и рассмотрения. Застройщики смогут получать уведомления и градостроительные планы в электронной форме, — говорится на сайте ведомства.

По мнению экспертов, новые стандарты упростят жизнь девелоперов, работающих на рынке индивидуального жилищного строительства (ИЖС).

Девелоперы смогут получать соответствующие услуги через сайт госуслуг. Это и упрощает сам документооборот, переводя его в электронную форму, и сокращает время на получение документации. Стандарты помогут снизить административную нагрузку для застройщиков, — объяснил член Общественного совета при Минстрое Рифат Гарипов.

Напомним, программу поддержки развития ИЖС в России разработал Минстрой, он предлагает выделить на ее реализацию до 2024 г. 138 млрд руб. К строительству частных домов планируется привлечь застройщиков. По мнению министерства, реализация программы увеличит ликвидность индивидуальных домов, в том числе за счет стандартизации их кредитования и типового внешнего вида.

Предложение Минстроя как никогда актуально. Как писал DК.RU, в России вырос спрос на загородное жилье. В июле-сентябре 2020 г. спрос на загородное жилье стал выше на 49%, чем в аналогичный период прошлого года. Стимулирующими факторами стали пандемия и сельская ипотека, следует из отчета аналитиков сервиса «Авито Недвижимость». По их данным, популярнее всего загородные дома (71% от общего спроса), на втором месте дачи (20%), затем идут коттеджи (7%). Еще 2% приходится на таунхаусы.

Активность в сегменте загородной недвижимости носит сезонный характер, поэтому показатели в начале осени обычно уступают весне и лету. Однако годовая динамика и тренды в ряде регионов демонстрируют, что интерес к деурбанизации в связи с пандемией оказался довольно устойчивым, — пояснил руководитель направления первичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

Также спрос стимулируют запущенная в начале 2020 г. сельская ипотека и возможность использования материнского капитала при строительстве домов на садовых участках.

Архитекторы рассказали, как благоустроить дворы многоэтажек

Покупатели, которые все-таки предпочитают многоэтажные дома частному жилью, стали обращать больше внимания на благоустройство территорий новостроек, свидетельствуют данные агентства недвижимости «Атом». В условиях самоизоляции, массового перехода на удаленную работу и дистанционное обучение екатеринбуржцы чаще отдают предпочтение локальным активностям рядом с домом, а не массовым городским мероприятиям.

Согласно исследованиям пользовательского опыта, которые постоянно проводит «Атомстройкомплекс», зимой жители проводят время во дворе не поодиночке, а за групповыми занятиями. Поэтому задача архитектора — создать пространство для совместной активности людей в холодное время года, — рассказала директор по проектированию компании «Атомстройкомплекс» Екатерина Спирина.

Екатерина Спирина отметила, что основным пользователем дворовой территории обычно выступает пара родитель и ребенок. Больше всего времени такая пара проводит рядом с горками, причем, как показали исследования компании, временная зимняя горка — ледяная или деревянная — всегда пользуется большим спросом, чем стационарная круглогодичная. Для зимней горки во дворе застройщик предусматривает место, а установкой временной конструкции занимаются управляющие компании.

Чтобы зимой, когда темнеет рано, находиться на улице было комфортно, важно создать во дворе качественное освещение. А для того, чтобы укрыться от ветра и снега, — обустроить беседки. Все эти необходимые элементы учитываются при благоустройстве дворов в жилых комплексах компании, — отмечает архитектор.

Также, по словам экспертов, большую роль в организации досуга жителей в зимнее время играют соседские центры — пространства на первых этажах ЖК, оборудованные для различных активностей. Жители дома сначала вместе с куратором от застройщика, а потом самостоятельно планируют календарь мероприятий, организуют здесь мастер-классы, кружки, соседские праздники. Все это делает жизнь в современном мегаполисе комфортнее.