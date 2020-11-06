Пустырь на Фурманова-Белинского к 2025 году застроят жильем

Архитектурное бюро Тимура Абдуллаева подготовило проект планировки территории заброшенного участка. Ранее сообщалось, что часть пустыря принадлежит ФСБ.

Администрация Екатеринбурга опубликовала проект застройки пустыря в границах улиц Фурманова – Белинского – продолжении ул. Большакова – р. Исеть.

Согласно документации на официальном портале мэрии, на этом месте появится новый жилой комплекс площадью 53 тыс. кв. м, где будет проживать 1,7 тыс. человек. Застройка займет 3,5 гектара.

Проект жилого комплекса и благоустройство территории вокруг него разработает архитектурное бюро бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева — ARCHINFORM.

Согласно официальным документам, застройка участка будет проходить в четыре этапа. Первая очередь предполагает застройку со стороны ул. Большакова, там разместят дома от 17 до 24 этажей. Здесь же запроектирован детский сад на 150 человек.

На втором этапе будут построены дома от 9 до 14 этажей со стороны Белинского и набережной Исети. Третья очередь предполагает возведение 25-этажного дома, который будет выходить на ул. Фурманова и р. Исеть. На последнем этапе предлагается застроить участок на пересечении ул . Белинского – Фурманова. Там расположатся здания разной этажности от 3 до 25 этажей.

Кроме жилья в квартале планируется строительство подземного паркинга на 763 машино-места и открытых автостоянок на 24 автомобиля. Также проектом предполагается строительство офисного здания и кафе, а вдоль береговой линии Исети планируется организация рекреационной зоны — открытого общественного пространства городского значения. Реализовать проект планируют до 2025 г.

В документации сказано, что в перспективе вдоль набережной реки Исеть появится новая трамвайная линия.

Кто выступает заказчиком данного проекта, не сообщается. Однако Znak.com летом 2019 г. писал, что переговоры о выкупе пустыря для будущей застройки ведет Уральская горно-металлургическая компания, в УГМК эту информацию не комментируют.

Отметим, что ранее пустырь на Белинского — Фурманова рассматривали в качестве альтернативной площадки для строительства собора Святой Екатерины. Однако руководитель свердловского управления Росимущества Алексей Рогов рассказывал, что строительство объекта там невозможно, поскольку земельный участок на Фурманова находится в бессрочном пользовании управления ФСБ по Свердловской области, сообщал DK.RU.