«Все сложно», — Сергей Бидонько об отставке мэра и ужесточении режима ограничений

Вице-губернатор прокомментировал затяжной конфликт мэрии и застройщиков. Он сказал, что региональные власти стараются держать нейтралитет. Также Сергей Бидонько посоветовал не планировать корпоративы.

Вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько заявил, что в региональном правительстве не обсуждалась отставка мэра Екатеринбурга Александра Высокинского, пишет Е1.

Сергей Бидонько при этом отметил, что региональные власти следят за конфликтными ситуациями, которые складываются вокруг мэрии, и стараются выступать нейтральной площадкой для решения споров. В частности, это касается затяжного конфликта застройщиков и мэрии Екатеринбурга, о котором подробно рассказывал DK.RU:

Вопрос об отставке не поднимался, у меня нет такой информации. У нас город непростой, работа у главы непростая. Есть определенное напряжение с думой, с застройщиками. Мы в этих процессах всегда участвуем, стараемся находить компромиссы, становимся нейтральной площадкой. В этих конфликтах нет однозначно правых. К примеру, застройщики хотят строить, но есть интересы жителей. Надо понимать, что люди спросят, в какую школу или детский сад пойдут жители.

Вице-губернатора также спросили, не собираются ли региональные власти в ближайшее время ужесточать ограничения в связи с ростом количества заболевших коронавирусом. Сергей Бидонько ответил, что, возможно, режим ограничений в Свердловской области будут вводить по сценарию Москвы:

Если рост продолжится, то будут вводиться дополнительные меры, про облегчение ограничений даже не говорю. Что касается отпусков, проведения массовых мероприятий, я бы точно не рекомендовал их планировать. Тем более если речь идет о каких-то общественных местах. Мы делаем все для того, чтобы не ужесточать введенные ограничения. Мы должны понимать, если сейчас всех закроем, то потом просто некого будет открывать.

Напомним, за последние сутки в Свердловской области выявили 306 новых случаев коронавируса. Городские власти уже сообщили, что в этом году откажутся от строительства ледового городка на Площади 1905 года, а также сведут к минимуму количество новогодних мероприятий, сообщал DK.RU.